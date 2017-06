Jordgubbar mogna till midsommar

Edenberga Det verkar bli en midsommar med jordgubbar, trots allt.

På jordgubbsodlingen i Edenberga ser man ljust på framtiden och planerar för självplockning under sommaren för allmänheten.

Vädret har spelat oss många spratt vilket medfört torka som gett förstörda plantor på odlingarna.

Detta är inget unikt, menar en av delägarna till jordgubbsodlingen i Edenberga.

– En sak som är säker är att inget år är det andra likt. Det är det som gör jobbet som odlare så spännande, säger Kent Nilsson.

Jordgubbsodlarna verkar dock ha klarat sig och nu är man inne i den perioden som är en strid mot kniven. Junimånad har startat och midsommarhelgen nalkas och med den oavsett väder har jordgubbarna en given plats på bordet.

– Det är ju alltid så att folk vill ha jordgubbar till midsommar och för en jordgubbsodlare är det inte lätt att pricka in så jordgubbarna är färdiga till dess. För oss är det mycket annat som spelar in, så det är alltid den stressigaste och oroligaste perioden på hela sommaren, berättar Kent Nilsson, som driver jordgubbsodlingen i Edenberga tillsammans med Ronny Karlsson.

Tillsammans med Ronny Karlsson har kompanjonerna 70 års erfarenhet som jordgubbsodlare.

– Det har varit ett väldigt konstigt väder om man så säger, med kalla och frostiga nätter och knappt något regn. Lagom är ju alltid bäst med en blandning av sol och regn, säger han.

På grund av vädrets makter i år ligger mognaden några veckor senare.

Trots förseningen räknar man med att allt ska bli klart till jordgubbarnas julafton – midsommarafton.

– Det är alltid svårt att sia när väderleken spelar in så mycket, men nu ser det hyfsat ut, säger Kent Nilsson.

– Blir det gynnsamt väder i fortsättningen kan vi redan börja plocka jordgubbar om en vecka, menar Kent Nilsson, som återkopplar till att allt styrs av väder och vind.

Företagarna som levererar till butiker kommer i sommar även att erbjuda självplockning för allmänheten under julimånad.

– Tanken är att vi ska ha självplockning i år. Vi märker att det har blivit alltmer populärt att plocka sina egna jordgubbar numera. Folk vill ha närodlat vad det än gäller i dag, så det tänker vi ha i sommar om allt vill sig, säger Kent Nilsson.