Mellbystrand

Vin och sprit, möbler och smycken stals från en villa i Mellbystrand.

Inbrottet upptäcktes under söndagen, och har begåtts någon gång under veckan som gick.

Gärningsmannen tog sig in genom att krossa en ruta på altanen, och kunde därefter plocka med sig alkoholhaltiga drycker, smycken och även någon möbel.

Polisen ska göra en teknisk undersökning av platsen.