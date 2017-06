Mindre regn i hela Sverige

Laholm Hela Sverige, utom längst i norr, har fått mindre nederbörd än vanligt.

– Vi har haft en lång period där högtrycken har dominerat, säger klimatolog Sverker Hellström på SMHI.

Södra Halland är ett av de områden i Sverige som drabbats av torka. De låga grundvattennivåerna beror till största delen på att det har varit två nederbördsfattiga höstar och vintrar i rad.

Men Halland är inte ensamt om problemen, enligt Sverker Hellström.

– Södra delarna av Halland har fått mindre regn än de norra delarna av länet. Räknar man antalet millimetrar som hela länet har fått så är det mindre än vad som är normalt för Halland, men det är ändå betydligt fler millimetrar regn än vad exempelvis Östergötland och regionen runt Mälardalen har fått, säger Sverker Hellström.

Att det skulle handla om klimatförändringar är för tidigt att säga.

– Två år är för kort tid för att man ska kunna säga att det beror på klimatförändringar. I så fall får man åtminstone se det över en tioårsperiod. Det händer ibland att en viss vädertyp dominerar en eller ett par år, och just nu har högtrycken gjort det under en längre period, säger Sverker Hellström.

Marie Staerk som är meteorolog på SMHI förklarar att Sverige har ett väldigt varierande väder.

– Det gäller både på kort sikt, som att det under helgen är 28-29 grader varmt och sedan går ner till 15, och på lång sikt. Och nu har högtrycken trängt undan lågtrycken under en längre tid, men vi har haft perioder där det har varit tvärtom också, säger hon.

Sverker Hellström är säker på att vi får tillbaks lågtrycken, men frågan är förstås när?

– Vi har ostadigare väder på väg in, och det kan slå om under sommaren så att vi börjar klaga på att det regnar för mycket igen, säger han och fortsätter:

– I det långa loppet är det bättre för ett samhälle att det är regnigt än att det är för torrt. Det går att dämma upp överskottsvatten – att ha för lite vatten är ett mycket större problem, säger han.