Från regnrekord till torka i Baramossa

Nederbörden för varje månad räknas samman och sedan skickar Birgit Svensson in siffrorna till SMHI.

Birgit Svensson i Baramossa tömmer regnmätaren samma tid varje morgon, och mäter hur mycket nederbörd det kommit under det senaste dygnet. Foto: Carina Nilsson

Baramossa I år är det tio år sedan Baramossa slog svenskt julirekord i regn. I juli 2007 regnade det 334 millimeter, och under hela 2007 fick Baramossa 1725 millimeter. Det är den näst största regnmängd som uppmätts i Sverige under ett år.

Men nu är regnmätaren på SMHI:s väderstation hemma hos Birgit Svensson i Baramossa tom under de flesta dagarna.

Precis framför uterummet hos Birgit Svensson i Baramossa på Hallandsås står en regnmätare av lite rejälare slag än vad de flesta har. Mätaren tillhör SMHI, och Birgit Svensson har skött mätningarna av nederbörd ända sedan 1973.

– Jag tog över jobbet efter ett annat par här i närheten som hade uppdraget tidigare. Jag tar in mätaren varje morgon och sedan häller jag vattnet i ett provrör där jag kan se exakt på en tiondels millimeter hur mycket som har kommit. När månaden är slut skickar jag in resultatet till SMHI som för statistik, säger Birgit Svensson.

Under alla år som Birgit har skött väderstationen har slutsumman för månadens regn nästan alltid hamnat över 100 millimeter. Så är också Halland den bebodda trakt i Sverige, där det regnar allra mest. Bara obebodda trakter i fjällen får mer nederbörd.

Birgit, som tidigare drev lantbruk med maken en bit bort i byn, kommer ihåg ett enda tillfälle då brunnen sinade.

– Det finns en väldigt kraftig källa på den gården, som vi använde till både hushållet och djuren, och det hände en enda gång att den sinade. Det var en höst då det var väldigt torrt. Jag minns inte vilket år det var, men det rättade till sig igen, säger hon.

När Birgit kikar på statistiken för 2016 och 2017 fram till den 30 maj, så blir siffrorna helt annorlunda. I juli 2016 regnade det 134,7 millimeter och i februari 2016 kom 105 millimeter. I februari 2017 kom det 103,7 millimeter. Annars ligger de allra flesta månaderna långt under 100 millimeter.

– Man förstår ju att det påverkar grundvattnet, säger Birgit Svensson.

Under maj månad i år har det inte kommit mer än 17,3 millimeter, till om med den 30:e.

– 17,3 millimeter, det är ju nästan ingenting. Det får komma ett skyfall om det ska ändra sig, och det händer nog inte, säger Birgit Svensson.

Maj 2016 var också extremt regnfattig, med 27,7 millimeter.

– Som gammal lantbrukare föredrar jag när det regnar. Uppehållsväder behövs nästan bara vid tiden för höskörden, annars är nog regn att föredra. Under våren kan det nästan regna hur mycket som helst, då behöver all växtlighet mängder med vatten, säger Birgit Svensson.

Hur juli månad blir i år, vad gäller nederbörden, vågar hon inte sia om.

– Många äldre hade olika tecken för att spå väder, men det har inte jag. Däremot verkar vi få ett och samma väder under längre perioder än förut. Så när regnet väl kommer, då kanske det håller på en lång period igen, säger hon.