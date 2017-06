Elevdatorer till alla från fjärde klass

Laholm Från och med läsåret 2018/19 ska alla elever i Laholms kommuns skolor få egna datorer från fjärde klass.

I alla fall om barn- och ungdomsnämnden får igenom sitt förslag.

Barn- och ungdomsnämnden har två syften med sitt förslag. Det ena är att höja den digitala kompetensen bland kommunens elever, det andra är att utjämna de skillnader som finns idag i skolorna.

– En del av de större skolorna har fler datorer till eleverna än vad en del mindre skolor har. Det är viktigt att det blir lika för alla i kommunen, säger utbildningschef Per Jangen och fortsätter:

– Vi blir också allt mer digitala, och barnen behöver datorer mer i undervisningen. Det är inte heller säkert att det finns tillgång till datorer i alla hem, säger han.

Idag får eleverna i kommunens skolor läsplattor eller bärbara datorer från och med årskurs sju. Men enligt barn- och ungdomsnämndens förslag ska det nu bli ifrån årskurs fyra.

– För att kunna köpa in fler datorer ansöker vi om tre miljoner ur barn- och ungdomsnämndens resultatfond, för att kunna köpa in datorer till de elever som börjar sexan i höst, säger Maria Bronelius (C) som är ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

De datorer som niorna lämnar in när de slutar ska gås igenom av IT-avdelningen, och därefter ska de lämnas till eleverna som börjar fyran till hösten.

– Datorerna håller längre än tre år. Genom att använda dem några år till, får vi en bättre ekonomi i detta, och vi kan öka digitaliseringen i undervisningen, vilket läroplanen också säger att vi ska göra, säger Per Jangen.

Om barn- och utbildningsnämnden får igenom sitt förslag kommer det dock att dröja två år innan alla årskurser har kommit med.

– Femmorna kommer inte att ha egna datorer nästa läsår, men läsåret 2018-19 ska systemet var fullt utbyggt. Då ska alla elever från och med årskurs fyra ha en egen bärbar dator i kommunen, om vi får som vi vill, säger Maria Bronelius.

Barn- och ungdomsnämnden var helt eniga i sitt beslut.

– Det var nästan lite jubel, vi hoppas verkligen att det här går igenom. Vi har nu lämnat förslaget vidare till kommunstyrelsen, säger Maria Bronelius.