Lyckades skaka av sig mardrömsstarten

FOTBOLL Trots en mardrömsstart i hemmamatchen mot Slöinge lyckades Lilla Tjärby resa sig och ta årets andra seger.

– Vi behövde detta, fastslår tränare Mattias Berggren.

Matchfakta Lilla Tjärby IK-Slöinge GoIF 4-2 (3-1)

div 6 södra, herr

Mål LTIK: Daniel Hellsten, Simon Vedin, Anton Herrstedt, Emil Jönsson

Domare: Ferenc Horvat, Halmstad

0-1 i baken på en hörna efter tre minuter. Strax efter tvingades Henrik Nilsson utgå skadad.

– Vi fick som vanligt en tung uppförsbacke. Men vi har snackat mycket i veckan om att bara köra på och vara positiva. Och det lyckades vi med i dag, säger Berggren.

Skadan tvingade fram en ändring i backlinjen. Daniel Hellsten gick in centralt, och Anmar Karmush, 16, kom in som vänsterback.

– Han gör precis som han gjort i B-laget. Vi är dönöjda med honom allihop. Det är en 16-åring som inte har många fel i dag, säger Berggren.

Backen skulle denna gång visa sig vara överstiglig. Daniel Hellsten prickade in 1-1 på frispark, Simon Vedin placerade in 2-1 efter att ha stormat fram till vänster. Precis innan halvtidsvilan spegelvände sedan Anton Herrstedt det målet när han satte 3-1.

– Men 20 minuter efter paus får de in 3-2. Det ger dem luft under vingarna, och vi blir ängsliga i och med att vi inte har självförtroende, säger Berggren.

Men den här gången gick det ändå vägen. När Emil Jönsson satte 4-2 med kvarten kvar blev marginalen åter större, och säsongens andra trepoängare kunde bärgas.

– Det fanns ett go i dag som inte funnits tidigare, berömmer Berggren som nu kan se fram emot det stundande derbyt mot Ränneslöv med en seger i ryggen.