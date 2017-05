Full fart med cykel nerför backen på Vallåsen

DOWNHILL Dammet rök när downhillcyklisterna kom farande nerför Vallåsens stigar i premiären av Skandinaviska Cupen.

Knappt 120 åkare ställde upp i tävlingarna där Norge dominerade ungdomsklasserna, men Sverige tog hem seniorklassen.

Pallplaceringar

Herrsenior

1 Daniel Bagge (SWE), 1:34.74

2 Severin Poppe Midteide (NOR), 1:35.58

3 Carl Blomqvist (SWE), 1:36.92

Damsenior

1 Diana Brälye (DEN), 2:10.30

2 Eeva Pöllänen (FIN), 2:15.68

Herrjunior

1 Brage Vestavik (NOR), 1:33.23

2 Marius Jemtegaard (NOR), 1:35.28

3 Sindre Rustan (NOR), 1:37.96

Herrveteran

1 Fredrik Haglund (SWE), 1:42.73

2 Pål Standal (NOR), 1:44.27

3 Frank Seidel (NOR), 1:50.97

P15/16

1 Viggo Rosqvist (SWE), 1:41.35

2 Atle Laakso (NOR), 1:44.02

3 Joachim Hansen (NOR), 1:46.88

F15/16

1 Mille Johnset (NOR), 1:44.08

P13/14

1 Mikkel Jemtagaard (NOR), 1:39.28

2 Alfred Widell (SWE), 1:50.28

3 Brage Meltvedt (NOR), 1:51.85

F13/14

1 Kine Haugom (NOR), 2:10.80

Herrsenior, motion

1 Nikolaj Laustsen (DEN), 1:43.52

2 Jes Dabelsteen (DEN), 1:46.78

3 Martin Benjaminsson (SWE), 1:46.85

P13/16, motion

1 Samuel Levin (SWE), 1:57.35

2 Vilmer Söderlund (SWE), 2:09.50

3 Linus Öberg (SWE), 2:09.90

P10/12, motion

1 August Hult (SWE), 2:00.56

2 Elias Stubergh (NOR), 2:01.61

3 Noah Ryan (NOR), 2:08.97

Söndagens snabbaste tider:

1 Johan Geschwind (SWE), 1:32.62, HS kval

2 Brage Vestavik (NOR), 1:33.23, HJ final

3 Rikard Andersson (SWE), 1:34.04, HS kval

4 Daniel Bagge (SWE), 1:34.74, HS final

5 Marius Jemtegaard (NOR), 1:35.21, HJ kval

6 Marius Jemtegaard (NOR), 1:35.28, HJ final

7 Atle Laakso (NOR), 1:35.38, P15/16 kval

8 Severin Poppe Midteide (NOR), 1:35.48, HS kval

9 Severin Poppe Midteide (NOR), 1:35.58, HS final

10 Brage Vestavik (NOR), 1:35.61, HJ kval