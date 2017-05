”En situation vi aldrig har varit i förut”

Lilla böslid Grundvattennivåerna är de lägsta sedan 1985. Även i bäckar och åar sjunker vattennivåerna snabbt, så länge regnet uteblir.

– Läget är väldigt allvarligt. Bristen på vatten väcker en rad nya frågor som vi inte har svaret på idag, eftersom vi har aldrig har varit i den här situationen förut, säger Mauritz Sandholm som är chef för länsstyrelsens miljöenhet.

Får den som har kor inhysta på bete använda dricksvattnet från LBVA till djuren?

Kan man ta vatten ur Nissan och Lagan för att vattna trädgården eller åkrarna med? Och vad händer om ett stort antal enskilda brunnar sinar hos lantbrukare med många djur?

Frågorna var många under tisdagskvällens möte på Lilla Böslid. Mötet hade arrangerats av LRF:s kommungrupper i Laholm och Halmstad, då många lantbrukare drabbas hårt av vattenbristen.

Svarade gjorde bland andra Mauritz Sandholm från länsstyrelsen, Jan-Åke Hansson från LBVA och Ola Nilsson (MP) som är ordförande i nämnden för LBVA.

Samtliga betonade hur allvarligt läget är, och att alla måste anstränga sig för att spara mer på dricksvattnet.

– Vi hade behövt komma ner till en besparing på 15-20 procent, men vi når inte mer än 7-8 procent. Det är ett mycket allvarligt läge, och fortsätter det, så är det mycket möjligt att det kommer att bli ransonering av vattnet fram emot sensommaren, säger Jan-Åke Hansson.

Även i bäckar och åar, sjunker vattennivåerna snabbt. Torkan gör att många lantbrukare nu behöver vattna sina odlingar för att det ska bli någon skörd.

– När man tar vatten från åar eller bäckar måste man kunna visa att det inte skadar någon annan. Man måste ställa sig frågan ”vad betyder det för grannen?” om jag tar vatten. Många har vattendomar som tillåter ett visst uttag, men alla måste tänka till. Om vattnet tar slut så hjälper det inte att ha en dom som säger att jag får ta vatten, säger Mauritz Sandholm.

De flesta av lantbrukarna har egna brunnar som förser dem med vatten. Peter Andersson i Årnarp utanför Halmstad har dock kommunalt vatten.

– Jag har 400 kor, och det går åt cirka 8000 kubikmeter vatten per år. Det blir många lastbilar med vatten om jag inte kan få vatten från LBVA.

Mjölkkornas dricksvatten kan man inte heller ta ur en bäck eller å, betonade länsveterinär Madeleine Beckman.

– De måste ha fullgott dricksvatten, annars blir de lätt sjuka. Det är en av de saker vi lärde oss från tunnelbygget genom Hallandsås, att mjölkkor måste ha mycket bra vatten, och det är också det råd vi ger till djurhållarna.

Lika känsliga är inte de 25 hästarna på Stall Lyngåkra utanför Halmstad, som drivs av Sture Stenström.

– Däremot går det åt 40-50 liter vatten per häst, under varma dagar. Själv sparar jag så mycket vatten det bara går, men djuren måste ha sitt, säger han och fortsätter:

– Grannens brunn sinade, och de har borrat en ny djupare, men får inte upp särskilt mycket vatten ändå, så just nu hjälper jag honom med vatten. Vår egen brunn får bara inte sina.

De enskilda brunnarna ingår inte i LBVA:s ansvarsområde. Men Mauritz Sandholm berättar att frågan finns med i den krisplan som håller på att utarbetas.

– Vi har ingen beredskap för det ännu, eftersom vi aldrig har varit i den här situationen förut. Finns det till exempel tillräckligt med lastbilar som kan transportera vatten om den situationen uppstår. Det vet vi inte ännu.

Jan-Åke Hansson var dock väldigt säker på en sak:

– Inom 10-20 år kommer vattnet att kosta dubbelt så mycket som idag. Och vi måste börja tänka i nya banor kring hur vi använder dricksvattnet.