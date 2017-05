App ska aktivera dementa

VÅRD

För att underlätta kommunikationen och nå fram till den som är demenssjuk har Hushållningsällskapet Väst utvecklat gratisappen Mat-Musik-Minnen.

Gratisappen är tänkt att vara ett kommunikationverktyg som ska stimulera och väcka slumrande minnen vid liv genom aktivera sinnena på den demenssjuka. Men den ska också vara en hjälp för personalen på äldreboenden runt om i landet att aktivera de boende.

– Tanken är att ha en god stund tillsammans när man jobbar med appen och där personalen kan få förslag på olika samtalsämnen, säger Margareta Frost, matkonsult och initiativtagare till appen på Hushållningssällskapet Väst.

Hon berättar att det många gånger är svårt att hitta aktiviteter för demenssjuka, ofta har personalen och de boende inte samma referensramar och det kan vara svårt att hitta samtalsämnen.

– Tanken är att appen ska hjälpa till att höja livskvaliteten genom att väcka deras igenkänning, säger Margareta Frost.

Projektet Mat- Musik- Minnen började som föreställningar där en kock och musiker turnerade runt på äldreboende med demensinriktning i Västra Götaland.

– Det var mycket uppskattat och populärt men i längden dyrt för äldreboendena att köpa in, utmaningen blev att paketera det så att personalen kunde göra samma sak på egen hand, säger Margareta Frost.

Under ett års tid har hon tillsammans med kollegan Elionor Schutt, fotografen Tomas Carlén och musikern Jonas Frank Blom arbetat fram den app som nyligen lanserades under Demensdagarna i Göteborg.

Projektet har haft en stor referensgrupp där Alingsås kommun har varit testkommun för appen liksom anhörigstödet i Kungälv och Trestiftelser i Göteborg.

Responsen har varit bra med många goda exempel från testanvändarna.

– Man kan få en hel berättelse av en enda doft. Att jobba med det förflutna genom dofter och smak gör att minnena kommer tillbaka för stunden, det ger en skön känsla som sitter kvar i kroppen längre. Det skapar trygghet och lugn, säger Margareta Frost.

Appen utgår från våra sinnen och har tio teman, alla med någon form av matanknytning.

– Det kan vara ”livet på landet”, ”sjö och hav” eller ”kalas”. Det finns musik på mattemat specialkomponerad för appen men även kända låtar som Varmkorv boogie eller ljudslingor som under temat bakning, där man hör ljudet av ugnsluckan eller hur vispen går, säger hon.

Därtill finns ett helt arkiv med fotografier kopplade till mat, flera är hämtade från många av Sveriges museer och visar allt från linberedning till potatissättning.

– Man behöver inte vara dement för att ha glädje av appen, jag är född på 1950-talet och får nostalgirus!