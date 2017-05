Färsk kulturpristagare lämnar över

BÅSTAD Efter 38 år som ägare till Bjäre bokhandel lämnar nu Lena Göranson över till nya krafter.

Hon gör det med flaggan i topp då hon fått motta Båstad kommuns kulturpris.

Hon hade tänkt sig att gå vidare. Men via en annons i bokhandlarnas facktidning fördes Lena Göranson, 75, till den anrika Bjäre bokhandel. Just då, 1979, hade hon självmant lämnat Gleerups bokhandel i Lund då företaget gjorde omstruktureringar och drog ner på personalen.

– Jag hade inte tänkt bli ägare till någon bokhandel utan jag hade stora funderingar på att läsa vidare till något helt annat säger Lena Göranson.

Men planerna tog en annan väg och hon kontaktade ägaren och bokade in ett personligt möte.

– När jag kom hit första gången kom jag vid rätt tillfälle, i rätt miljö och man kan säga att vi fann varandra. Han trodde på mig och mina idéer som överensstämde med hans framtidsplaner för den här bokhandeln. säger Lena.

Detta var starten för en lång era. 38 år närmare bestämt.

– Det är en lång tid av ett liv. Det är mer än mitt halva liv, säger hon och minns tillbaka.

– Jag har egentligen inget att jämföra med. Men att vara bokhandlare på en liten ort och vara den person som jag är så är det ett liv. Det är varken ett privatliv eller yrkesliv utan någonstans däremellan. Det är väldigt integrerat och ett sätt att leva, menar Lena.

Som pionjär arrangerade Lena Göranson tidigt författarkvällar i bokhandeln. Ett lyckat drag där man lockat ett brett genrenspectra av författareliten i Sverige till Båstad för ett samtal med läsarna.

– Det är roligt att författarna själva ringer och vill komma. Det visar på att författarna vill möta publiken och känner stödet för den lilla oberoende bokhandeln. Det har kommit många människor till stor glädje, berättar Lena.

Bland författare som nyligen besökt bokhandeln i Båstad märks bland annat Horace Engdahl och Tareq Taylor.

Ett möte hon minns är med den sydkoreanska författaren Kim Thuy då hon gav ut sin debutroman Ru, som handlar om familjens flykt till Kanada.

När medarbetarna som bäst höll på att steka kanadensiska plättar med lönnsirap till frukostträffen ryckte författaren själv in i köket och tog på sig ett förkläde och styrde upp.

– Samtidigt står hon på DN:s kulturbilaga med en strålande recension. Det är så många spännande saker som bara händer, säger hon.

Under alla år som Lena Göranson varit ägare för bokhandeln vill hon poängtera att det är ett lagarbete

– Även om jag varit ägare så har jag haft många duktiga medarbetare, samt familj och vänner som stöttat och engagerat mig.

– För mig har det varit ett rikt liv i det fallet att man är i en ständig förändring. Det är inte så att det är en dans på rosor på något sätt. Det har varit svåra stunder och tider. Branschen i sin helhet har förvandlats genom det digitala intåget.

Att slutet skulle komma nu var ett medvetet val. Hon har successivt trappat ner. Men fortsatt vara bakom kulisserna i sitt engagemang, omtanke och kundkontakt i på bokhandeln.

– Det har tillfört mig värden och upplevelser som varit rika för mig i min tillvaro och hjälpt det som handlat om kunskap, förståelse, glädje, lust och skönhet, som kultur egentligen står för. Mervärdena till slipet, släpet och oron.

– Alla möten med alla människor har berikat mig. Jag tror mycket på möten. Ensam är inte stark, utan ensam är ensam

Nu har hon fått Båstad kommuns kulturpris för alla sina insatser. Ett pris Lena mottog på näringslivsdagen i Båstad.

– Det är roligt att få en bekräftelse på det man gör, så man känner sig hedrad, säger Lena ödmjukt.

Bokhandeln har blivit ett litet nav i Båstads kulturliv där man haft kopplingar till föreningar inom kommunen med utställningar och föreläsningar.

För Lena Göransons del förändras inte livet märkvärt.

– Jag har tänkt fortsätta som vanligt, som läsare, göra läsarcirklar och engagera mig inom föreningslivet. Så det rullar på som vanligt för mig, säger Lena och fortsätter:

– Men jag kommer nog inte känna mig borta från den här världen eftersom jag bor runt knuten. Och om jag får någon idé kan jag nog inte låta bli att säga den till dem, säger Lena och skrattar.

Nu har hon även lämnat över nycklarna till den nya ägaren Christoffer Palmer, 51, som även driver bokhandeln i Höganäs.

– Han är en väldigt positiv och duktig person, en riktig bokhandlare, med mycket branschvana, kunskap och stort engagemang, så det kommer bli bra. Vi har väldigt lika idéer och jag hoppas och tror att bokhandeln överlever även efter mig. Det är ett kulturkapital att förvalta, avslutar Lena Göranson.