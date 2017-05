Nu är det klart. 4 700 romer el­ler per­soner när­stå­en­de romer i det re­gis­ter, som den skåns­ka po­lis­myn­dig­heten fö­rde i strid mot lag­stiftningen, har rätt till ska­de­stånd.

JK har be­slutat att inte över­klaga den hov­rätts­dom som slog fast att alla som funnits i re­gis­tret har rätt till ett ska­de­stånd på 30 000 kro­nor. ut­ö­ver de 5 000 kro­nor som JK ti­digare har be­viljat

Svea hov­rätt slog fast att de elva per­soner som krävt ska­de­stånd har ut­satts för en all­var­lig krän­kning och lag­ts in i re­gis­tret bara på grund av sitt et­niska ur­sprung. Dess­utom var hov­rätten tyd­lig med att domen gäller alla som fanns i re­gis­tret, inte bara de elva som tog frå­gan till dom­stol.

Det här in­ne­bär en viss upp­rät­tel­se för alla de romer och när­stå­en­de till romer som re­gi­strerats, de flesta en­bart på grund av et­ni­ci­teten.

Vis­ser­li­gen har in­gen per­son inom den skåns­ka po­lisen ställts till an­svar för dis­kri­mi­neringen. Men att po­lis­myn­dig­heten nu måste be­ta­la ett ska­de­stånd som to­talt upp­går till över 100 mil­joner kro­nor är ändå ett vik­tigt er­kännande från statens sida att ett all­var­ligt fel be­gåtts.

Ska­de­ståndet kan göra att miss­tron mel­lan romerna och po­lisen, som funnits på grund av his­to­riska över­grepp och som ökade ge­nom rom­re­gis­tret, nu för­hopp­nings­vis kan börja ar­betas bort.

Civil Right Defenders, som drivit frå­gan, har all an­led­ning att fira till­sam­mans med romerna.

Yng­ve Su­nes­son