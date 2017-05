Hasslöv vann jämnt derby mot Giffen

Fotboll Hasslöv vann en jämn och chansfattig match mot Ränneslöv på Björkvallen. Joel Åkesson avgjorde i den andra halvleken.

– Jag tycker att vi vinner rättvist. Men hade Ränneslöv gjort ett mål i första hade det varit okej med kryss, säger HIS tränare Lars Palmgren.

Matchfakta Div 6 södra, herr

Ränneslövs GIF-Hasslövs IS 0-1 (0-0)

Mål HIS: Joel Åkesson

Domare: Ferenc Horvat, Halmstad

Det var gästerna som inledde bäst. Niklas Nilsson i hemmamålet fick göra en räddning efter nick från Lukas Andersson. Ränneslöv jobbade sig in i matchen och skapade ett par möjligheter. Johan Stråhle kom fri men Jonathan Pihl klarade med en benparad. Dessutom hade Henrik Olsson ett bra skottförsök. Robert Persson i Hasslöv försökte med huvudet men avslutet blev inte riktigt farligt.

– Första tio är inte alls bra. Men sedan kommer vi närmare, vinner mitten och tvingar dem att börja slå längre, säger Ränneslövs tränare Ulf Wernersson.

– Vi brukar börja med att spela småtrevlig fotboll. Men sedan tappar vi tålamodet och börjar slå längre avgörande bollar. Det behöver vi jobba på, säger Palmgren.

Första halvlek blev mållös och det var jämnt även efter paus.

– Vi pratade om spela mer på fötter i andra halvlek och fick ett mer varierat spel, säger Palmgren.

– Det blev mycket kamp i andra. Men precis innan dem gör 1-0 tycker jag ändå att det väger över lite till deras fördel när vi inte kommer riktigt rätt, säger Wernersson.

Överlag var det mycket ”nästan-lägen” där den sista passningen inte nådde fram på grund av för dålig kvalitet eller för att ett försvarande ben kom emellan. Men i den 70 minuten visade HIS klass. Martin Persson chippade fram bollen till Viktor Svensson som slog ett inlägg där Jens Larsson kunde få ner bollen till Joel Åkesson som precis som vanligt var på rätt plats och tryckte in 1-0.

– Från där jag står ser det ut som klar offside. Men domaren är ensam och har det inte lätt, säger Wernersson.

Ränneslöv försökte gå för en utjämning sista 20 men Hasslöv lyckades freda sitt mål.

– Vi skapar lite hörnor och ett par frisparkar men inga rejäla målchanser.

– Det är tillfälligheter som gör att det inte blir någon riktig farlighet då Ränneslöv har flera fasta och flyttar fram allt de har, säger Palmgren.

– Uddamålssegrar är den bästa sortens segrar. Hållen nolla och det enda målet blir avgörande. Jag tycker att vi vinner rättvist men om Ränneslöv gjort mål i första hade ett kryss varit okej, fortsätter Palmgren och plussar extra för mittback Carlos Karling samt för målskytt Joel Åkesson.

– Jag är nöjd med det mesta förutom att vi inte får några poäng. Över 90 minuter är vi värda ett kryss. Jag är stolt över att mina killar knep igen trots att det var derby och mycket kamp. Det ska dem ha all heder av, säger Wernersson och berömmer Erik Torstensson, Måns Bertilsson och Karl Nilsson lite extra.