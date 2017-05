Skapar hem för djurlivet i sanden

mellbystrand På Hökafältet har fällandet av träd nått sitt slut i SandLifes projekt i Laholmsbukten.

Nu väntar nya utmaningar i skyddandet av sanddynornas djurliv.

SandLife är ett initiativ taget av Halland, Skåne och Kalmar län.

I Halland är SandLife aktivt i Gullbranna, Tönnersa, Haverdal och på Hökafältet.

Målet med projekten är att rädda djurlivet som finns i sandmarkerna och har pågått sedan 2012 då det godkändes i EU. Fröna till problemen såddes på slutet av 1800-talet och början på 1900-talet då bönderna i området fick det svårt på grund av att sanden från dynorna blåste in på deras mark.

På den tiden fanns det ingen skog i området.

Problemet ledde till ett statligt beslut att plantera olika sandgräs och en mängd träd i området och fram till 1930-talet planterades det sedermera fyra miljoner träd.

Böndernas lösning har lett till nya problem och 1972 blev området ett naturreservat för att bevara den sandmark försvunnit. Problemen har sedan dess växt med att sandytorna minskat.

– Träden har fått fröså sig själva, vilket har lett till att all öppen sand var på väg att försvinna, berättar Mikael Larsson från länsstyrelsen som är koordinator för projektet.

Projektets tre huvudåtgärder är att ta bort bergtall och vresros, samt skapa sanddynynor för att rädda djurlivet och nu är projektet snart i hamn.

– Det handlar om att vi försöker värna om den unika svenska naturen. Utan att låta rasistisk, säger Larsson med ett leende.

Bergtall är låg och tät och svår för annat liv att leva under. Nu ligger det timmer staplade i olika högar och Mikael Larsson berättar att de fällda träden ligger kvar för att torka under sommaren och sedan bli flis till värmeverk.

Det kommer även att göras en naturvårdsbränning i sommar för skapa så goda förutsättningar som möjligt för örter och gräs att gro i de områden som ska bli beteshagar.

– Vi väntar på precis rätt väderlek för det och det ska helst vara ett regnväder påväg in när det görs. Vi kommer att ha efterbevakning i fem dygn för säkerhets skull. Vi kommer naturligtvis även ha ständig kontakt med räddningstjänsten under bränningen, förklarar han.

I dagsläget används den fällda tallen som en del i den pågående inventering av djurlivet i området.

Inventering sker bland annat för att hålla koll på rödlistade djur, alltså djur som hotas av utrotning. Larsson informerar om att det i områden som dessa i Sverige finns runt 380 rödlistade arter och 80 arter har dött ut i brist på sandmark.

Därför vill de se skillanden under projektets gång.

– Jag kontrollerar exempelvis skalbaggar som trivs på nyligen död tall, säger Larsson.

På en hög med timmer på ett betesfält har de satt upp en så kallad ”fönsterfälla” där man låter flygande insekter trilla ner i miljövänlig glykol och bestämmer sedan arten med hjälp av ett mikroskåp.

Även all vresros, som är en invasiv art och ofta kan hittas där dynorna möter stranden, är borttagen. Invasiv innebär att den är inplanterad och just denna arten kommer från östra Asien.

Larsson tror att den har förökat sig från trädgårdar.

De har även rensat bort en hel del dyngräs för att skapa mer fria sandytor.

Nu när allt rensningsarbete är klart och sandmarkerna framgrävda följer dock nya utmaningar.

– Det kommer att vilja växa igen. Djuren hjälper till, men vi kommer att behöva maskiner för att hålla ytorna öppna i framtiden, förklarar Larsson.

Innan dynorna blir strand finns det även ett område som förr har använts som skjutbana för militären där flygplan har försökt pricka måltavlor. Därför kan det finnas OXA, det vill säga oexploderad ammunition, på den ytan och därför har stubbar och rötter ännu inte fått avlägnas där.

– Den ammunition som ligger där är troligtvis för gammal för att explodera idag, men vi vill ju inte att någon ska hamna på sjukan, så vi tar inga risker, säger koordinatorn.

Ungefär hälften av den röjda marken kommer att bli betesmark för kor.

– Man kan använda slingorna, men den gröna slingan kommer att delvis gå igenom en hage numera, förklarar Larsson angående promenad- och löparslingorna som går i Hökhult.

Det har under projektets gång uppstått kritik från lokalbefolkningen, men det har Mikael Larsson förståelse för.

– Jag förstår folk, men det är som när man renoverar hemma. Under en tid kommer det att se rörigt ut, men i slutändan blir det fint, säger han och fortsätter:

– Det är mycket folk i Mellbystrand som promenerar här och så dundrar det plötsligt in grävmaskiner och ska hålla på.

En förklaring till kritiken kan enligt Larsson vara att SandLife har varit lite dåliga på att informera.

– När man inte ens får plocka blommor hur som helst så kan det verka konstigt att vi kommer och röjer, konstaterar han.

Under vintern som kommer ska de snygga till områdena som röjts i och sedan ska projektet vara avslutat. Den sista augusti 2018 ska de redovisa resultatet för EU.