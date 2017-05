Minst 19 döda i misstänkt terrordåd

Minst 19 personer döda och ett 50-tal skadades i samband med en explosion på en konsert med Ariana Grande i Manchester sent på måndagskvällen.

Explosionen ägde rum i foajén på Manchester Arena vid halv tolv-tiden på kvällen, svensk tid. På arenan pågick då en konsert med den amerikanska popstjärnan Ariana Grande.

Explosionen behandlas, enligt The Guardian, som en misstänkt självmordsbombning. Händelsen utreds av polisen antiterrornätverk och den brittiska inrikessäkerhetstjänsten MI5.

– Vi arbetar för att fastställa de fullständiga detaljerna kring vad som behandlas av polisen som en fruktansvärd terrorattack, säger premiärminister Theresa May i ett uttalande.

Händelsen inträffar mindre än tre väcker innan det brittiska valet och såväl Tories som Liberaldemokraterna och Skottska Nationalistpartiet har avbrutit sina kampanjer. Även Labour förväntas göra det samma.

Om händelsen skulle bekräftas som ett terrordåd är det den dödligaste attacken i Storbritannien på ett decennium; sedan bombattentaten mot Londons tunnelbana 7 juli 2005 när 52 personer dödades och 700 skadades av fyra självmordsbombare.

Arana Grande reagerade själv på Twitter efter det misstänkta sprängdådet:

– Förkrossad. Från djupet av mitt hjärta, jag är så ledsen. Jag har inte ord.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don’t have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 maj 2017