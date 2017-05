Låt dem komma in

Mer än hälften av de re­gi­strerade ar­bets­lösa i Sve­ri­ge är födda i ett an­nat land. Många av dem har kommit ny­li­gen som flyk­tingar från Sy­ri­en, Irak el­ler Af­gha­ni­stan.

Det är inte för­vånande att de ännu inte har fått ett jobb. Det tar tid att an­passa sig till ett nytt land, lära sig språket och kom­plet­tera den ibland myc­ket ru­di­men­tära ut­bildningen.

Men sta­ti­stiken visar ock­så att det tar många år in­nan ens hälften av flyk­tingarna kommit in på ar­bets­mark­naden. Det visar att det finns in­sti­tu­tio­nella pro­blem som håller in­vand­ra­re utan­för. Det är ohåll­bart.

Där­för är LO-ord­fö­ran­den Karl-Pet­ter Thorwaldssons ut­spel, även om det är pro­pa­gan­dis­tiskt och rik­tades till Svenskt När­ings­livs kon­gress i tors­dags, hopp­in­gi­van­de. Hans at­ti­tyd att ”ar­bets­mark­nadens parter inte kan tillåta att en växande grupp ställs utan­för”, visar att LO-le­dningen i viss mån tänkt om. Nu kan LO tänka sig att an­passa för­ut­sätt­ningarna på ar­bets­mark­naden så att ny­an­lända med låg ut­bildning ska ha en chans att få in en fot på ar­bets­mark­naden.

LO:s kon­kreta för­slag är vad man kallar ut­bildnings­jobb, där den som får det ska jobba pa­ral­lellt med grund­läg­gan­de ut­bildning utan­för ar­bets­tid. Det har ti­digare visat sig att krav på in­tern­ut­bild­ning på fö­re­tagen hindrar många små­fö­re­tag att an­ställa, efter­som möj­lig­heterna att ge hand­ledning som krävts har varit be­gränsade.

Nu upp­manar LO Svenskt Näringsliv att för­handla. Det har gjorts för­sök ti­digare, men då har inte vil­jan funnits på båda si­dor att verk­li­gen enas.

Det är an­ge­lä­get att det sker. Från po­li­tiken har det utlovats både läg­re ar­bets­gi­var­av­gifter och sän­kt skatt för att en läg­re lön ska bli mer at­trak­tiv.

Kan­ske är det ”hotet” från po­li­tiskt håll om lag­stiftning om inte parterna hittar en väg in på ar­bets­mark­naden för flyk­ting­in­vand­ra­rna som gjort att LO nu öpp­nat för läg­re löner. Oav­sett är det en väl­kom­men om­sväng­ning som för­hopp­nings­vis tas till­va­ra.