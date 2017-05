Laholm

Långa köer efter olycka

Det bildades långa köer sent under måndagseftermiddagen då en personbil körde in i ett betongfundament på Lagavägen i Laholm.

Varför föraren körde in i betongfundamentet är oklart, men föraren ska ha klarat sig undan fysiska skador.

Ett körfält fick stängas av under bärgningsarbetet, varpå det bildades långa köer på platsen.

Den krockade personbilen bärgades senare från platsen.