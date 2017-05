Gott hopp om fler brandmän i Våxtorp

Prova-på-dagen som deltidskåren i Våxtorp ordnade gav utdelning. Nu är flera personer på väg in i kåren. Foto: arkiv/carina nilsson

Våxtorp Deltidskårens prova-på-dag i Våxtorp, för att locka nya brandmän, gav utdelning.

Flera personer är nu på gång in för att förstärka kåren.

Första helgen i maj ordnade Våxtorps deltidskår en gedigen prova-på-dag för alla som var nyfikna på brandmannayrket. De som kom fick testa allt ifrån rökdykning till hjärt-lungräddning. De fick också vara med vid en simulerad trafikolycka.

– Syftet var att hitta personer som är intresserade av jobbet, och försöka knyta dem till oss. När vi har lagt ut vanliga platsannonser förut har det inte gett något resultat alls, säger Lars-Arne Versland som är stationschef i Våxtorp.

Deltidskåren i Våxtorp behöver förstärka med en ordinarie anställd, som ska ingå i jourberedskapen var tredje vecka.

Men de vill också gärna få in fler reserver.

– Det ser lovande ut efter prova-på-dagen. Vi har flera som håller på att göra testerna, så vi har gott hopp om att lösa situationen. Vi behöver en person som kan gå in så snabbt som möjligt, och kan vi hitta två-tre reserver som kan gå in som vikarier hade det varit väldigt bra, säger Lars-Arne Versland.

De som är reserver har ingen skyldighet att ha jourtid, men följer med på övningar och larm, och har betalt under den tiden. Blir det sedan någon som slutar i kåren, så vill vi så klart ha in reserverna som ordinarie i styrkan, säger Lars-Arne Versland som är väldigt glad åt att prova-på-dagen gav utdelning.

– Det är viktigt att vi har ett brandförsvar i olika delar av kommunen. Den slagkraften behövs, och alla som är verksamma brandmän behövs. En brandman orkar bara jobba ett visst antal timmar, sedan måste det finnas avlösning. Vi har hjälpt grannkommunerna när det har hänt stora saker, och vid riktigt stora bränder hjälps vi åt även nationellt. Vid den stora skogsbranden i Västmanland för några år sedan fanns det personal från Laholm på plats, säger han.

Även om deltidskåren i Våxtorp nu har gott hopp om att bli fulltaliga igen, så finns det plats för fler.

– Intresserade är alltid välkomna att höra av sig, säger han.