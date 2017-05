Fotboll Det satt till en början hårt inne men när Laholm fick det att lossna i andra halvlek blev segern mot Trönninge klar.

– Det var taggat där ute idag. Det spelade ingen roll vilka som stod på andra sidan. Vi skulle vinna, säger LFK:s tränare Blerim Rrahmani.

Matchfakta Div 2 svg, dam

Laholms FK-Trönninge IF 4-1 (1-0)

Mål LFK: Maja Ljungberg 2, Amanda Gustavsson, Moa Larsson

Domare: Masar Krasniqi, Halmstad

Laholm fick en drömöppning på matchen. Maja Ljungberg snappade upp en längre boll, vann kampen mot sin försvarare och tunnlade sedan målvakten fram till 1-0 för LFK i minut tre.

Ljungberg är i utmärkt form – det mesta framåt kretsade kring LFK-anfallaren i första halvlek. Maja spelade fram Moa Larson som sköt över. Ljungberg sköt själv på målvakten och fixade en dubbelchans där hon avslutade utanför med vänsterfoten i utmärkt läge.

Gästerna skapade inte mycket mer än något skott utifrån.

– Det var full fart från start. Alla ville verkligen i den här matchen. Vi skapar chanser för att göra ett par mål till. Vi får se det som positivt att vi skapar.

I andra halvlek lockade LFK upp Trönninge i banan för att sedan komma på djupet. Det gav effekt. I minut 65 fick Amanda Gustavsson fri lejd mot mål och hon kunde säkert placera in 2-0.

Fem minuter senare lyfte debuterande Alicia Svensson bollen mot Maja Ljungberg som med stort självförtroende sköt in trean.

I den 73:e minuten satte Moa Larsson spiken i kistan när hon dundrade in 4-0 sedan Blerina Zymeri krigat fram bollen.

LFK kunde gjort fler mål. Linnea Nilsson kom in i slutet av första och hade flera bra lägen men inte marginalerna på sin sida. Närmast var LFK-kaptenen med en ribbträff.

Med tre minuter kvar fastställde Trönninge slutresultatet 4-1 med en läcker frispark över LFK:s mur.

Laholm borde gjort 5-1 när Blerina Zymeri sköt i burgaveln istället för att spela en helt ren Linnea Nilsson framför mål. Men det var aldrig något snack. LFK var det bättre laget rakt igenom.

– Vi gör det mycket bra i andra halvlek när vi backar, tvingar dem att lyfta och kommer i djupet. Spelmässigt kan vi bättre även om det är helt okej i perioder. Inställningen finns där under hela matchen.

Alicia Svensson, senast i Halmia, gjorde debut i LFK.

– Mycket bra! Hon går in rejält, lugnar ner när hon ska och snackar mycket. Det är precis den rutin vi behövde få in, avslutar Rrahmani.