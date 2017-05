Soundgarden-sångaren är död

Musikern och sångaren Chris Cornell har hastigt gått bort - endast 52 år.

Artisten Chris Cornell har oväntat gått bort, uppger Expressen.

Cornell slog igenom som sångare i Soundgarden och senare Audioslave.

I tonåren spelade Cornell gitarr och trummor. Som medlem i bandet Soundgarden hanterade han mikrofonen men spelade även gitarr och bidrog med en rad låttexter.

Under tiden i Soundgarden hade Cornell ett sidoprojekt tillsammans med Stone Gossard och Jeff Ament från Pearl Jam, enligt Wikipedia.

2001 bildade Cornell och tre medlemmar från Rage Against the Machine gruppen Audioslave. De släppte tre album, Audioslave, Out of Exile och Revelations.

I februari 2007 lämnade Cornell gruppen och gav i början av juni ut sitt andra soloalbum, Carry On, som bland annat innehåller Michael Jackson-covern ”Billie Jean”.

Cornell framförde även ledmotivet ”You Know My Name” i James Bond-filmen Casino Royale, enligt Wikipedia.

Chris Cornell dog i Detroit i USA under onsdagen, och dödsorsaken är ännu okänd.

Pressrepresentanten Brian Bumbery kallar döden ”plötslig och oväntad”. Cornells fru och familj blev chockade av dödsbeskedet, enligt Expressen.

Cornell blev 52 år.