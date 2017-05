Hoppet dog efter femman

Alet firar efter att ha gjort 0-4 strax före halvtidsvilan. Lilla Tjärby fick upp hoppet genom 1-4-reducering på straff tidigt i andra halvlek, men när gästerna kontrade in femman så slocknade det igen. FOTO: Lars-Åke Englund

FOTBOLL Det fortsätter att gå tungt för Lilla Tjärby. Alet, tvåa inför omgången, var ett par nivåer för bra för hemmalaget.

– Alet är ett av seriens bästa lag. Det var helt enkelt bättre än oss, säger tränare Mattias Berggren.

Matchfakta Lilla Tjärby IK-Alets IK 1-6 (0-4)

div 6 södra, herr

Mål LTIK: Emil Jönsson (str)

Domare: Joel Ronander, Simlångsdalen

I senaste bortamatchen mot Lidhult ringde det i LTIK-målet redan efter fyra minuter. Hemma mot Alet lyckades Lilla Tjärby hålla ut tills klockan nått tio, men i gengäld gjorde gästerna sitt andra mål redan efter en kvart.

– När Alet har sina bästa dagar är det inte många som slår dem i att lira fotboll. För oss går det tyngre, men vi måste fortsätta att tro på det, säger Berggren.

Med en halvtimme på klockan kom Alet igenom igen. Fri med LTIK-målvakten Simon Dernbrant chippade Benjamin Kulhanek Ancar behärskat in 0-3. Vilket fick Dernbrant att skälla ut de lagkamrater som lämnade honom helt ensam.

– Vi är ängsliga och litar inte riktigt på varandra. I stället för att göra jobbet själva försöker vi hitta fel hos andra. Det är något som vi måste vända, säger Berggren.

I slutet på halvleken fick 0-3-skytten stå på tok för omarkerad mitt i LTIK-boxen. Lugnt tog han emot ett tillbakaspel från kortlinjen, vände runt och placerade in 0-4.

– Jag skällde en del i paus för att väcka killarna. När man spelar match måste man i alla fall försöka ge järnet, och det gjorde vi inte i första halvlek, säger LTIK-tränaren.

Uppenbarligen gav utskällningen resultat. Hemmalaget reducerade på straff (hands) bara någon minut in på andra halvlek, och var sedan nära att sätta tvåan också.

– Avhyvlingen hjälpte en stund. Efter 10-15 minuter i andra fick deras tränare säg till sina spelare att matchen börjat igen.

Eftersom tvåan aldrig kom så uteblev också dramatiken. I stället dog matchen när Alet kontrade in 1-5 i matchminut 65.

– Och sedan sätter de 1-6 i ett läge där vi halkar. Det är mycket motvind för oss just nu, men det är bara att fortsätta jobba.

– Det är jobbigt när det här fortsätter vecka efter vecka, men vi får försöka ruska av oss detta också och ta nya tag, säger Berggren.

Lilla Tjärby vann premiären mot Harplinge, men har sedan bara tagit en poäng på fem matcher. Om Harplinge tar poäng av Ränneslöv i helgen så åker Lilla Tjärby ner under nedflyttningsstrecket.