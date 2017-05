Måltorkan tog slut – men förlust ändå

FOTBOLL För elva år sedan hade Halmstad sex raka matcher utan att göra mål. I år stannade sviten vid fem, men en sen reducering mot Hammarby räckte inte till poäng.

– Vi gör en bra slutforcering, och ser man till hela matchen så kanske vi är värda poäng, säger tränare Janne Jönsson.

Fortfarande har Halmstad inte vunnit sedan premiären mot Östersund. Men efter elva raka halvlekar utan att göra mål kunde man åtminstone spräcka målnollan. Kosuke Kinoshita byttes in med tio minuter kvar, och fem minuter senare vandrade han in i straffområdet och avlossade vänstersläggan. Nätrasslet gav hemmalaget vittring i matchen, efter att man haft stort bollinnehav medan Hammarby kontrat effektivt.

Gästerna gjorde dock sitt bästa för att döda matchen nere vid offensiv hörnflagga, och minuterna rann ut alltför snabbt för Halmstad.

Hammarby fick tidigt en 2-0-ledning att spela på. Båda gångerna var det Jiloan Hamad som var sist på bollen. Redan i sjunde minuten utnyttjade han den dåliga kommunikationen i Halmstadsförsvaret då två backar och målvakt Isak Pettersson inte lyckades städa bort bollen. Hamad såg tveksamheten, och bollen rullade retsamt långsamt in vid bortre stolpen.

Fyra minuter senare fick han stå på tok för ensam på straffområdeslinjen, ta ner bollen på bröstet och placera in den utom räckhåll för hemmamålvakten.

– Jag känner inte igen vårt försvarsspel. Så bra som vi har spelat under våra sex första matcher… Det är någon bjudning till som vi har som kunde gett 0-3 också, säger Jönsson.

Med sin tidiga ledning valde gästerna att säkra hem.

– Efter 20 minuter bestämmer vi oss för att ge bollen till Halmstad och låta dem anfalla. Det är lättare att försvara sig. Detta var en svår match, Halmstad har inte fått med sig de poäng som de förtjänar, säger Hammarbys tränare Jakob Michelsen.

Med undantag från ett tungt skott av Nikolai Alho, tippat till hörna av Ögmundur Kristinsson i Hammarbymålet, var det glest mellan farligheterna för hemmalaget, trots att man dominerade bollinnehavet. I närheten av motståndarnas straffområde gick det för långsamt, och inne i straffområdet såg det lika tveksamt ut som man kan förvänta sig av ett lag som tappat tron på att man kan göra mål.

I andra halvlek såg det piggare ut, men ändå blev det förlust.

– Det kanske inte är helt oviktigt att vi fick ett mål, det stärker ryggraden. Men det hade varit skönt om det blivit poäng också, säger Jönsson.