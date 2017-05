Pingisdamer belönas för klockrent fjolår

LT-KLOCKAN LT-klockan 2016 tilldelas Våxtorps BoIS bordtennisdamer. För avancemanget till Pingisligan och den topplacering man spelade sig till under hösten.

– Väldigt roligt! Det är ett bevis på att vi gjort något bra tillsammans i laget, säger Rebecca Andersson, spelare i VBoIS.

LT-klockan är LT-sportens mest prestigefyllda utmärkelse till den idrottare eller det lag som stått för den främsta prestationen under året. Idrottaren eller laget ska verka inom eller vara från Laholms kommun.

2016 års LT-klocka tillfaller alltså Våxtorps BoIS bordtennisdamer. Det var en enig klock-jury överens om.

Under våren ifjol avancerade Våxtorp till Pingisligan.

– Det var jättekul att vi lyckades. Vi hade som mål att gå upp under hela förra säsongen. Det var det enda som gällde för oss. Vi var nära att gå upp som etta. Därför var det väldigt skönt att vi fick gå upp som tvåa (Våxtorp slapp kvala då övriga lag drog sig ur).

Framgångarna fortsatte när spelet i Pingisligan inleddes. Våxtorp tog flera skalper och låg som bäst tvåa. En placering som leder till SM-slutspel.

– Vi låg i topp väldigt länge. Man kan säga att den stolpe in vi hade under hösten hade vi stolpe ut under våren, säger Andersson.

VBoIS tappade och fick till slut mycket oväntat kvala sig kvar i Pingisligan. Något man klarade.

– Det som gick med oss tidigare fick vi mot oss senare. Men det var ändå bra spel och jämna matcher hela vägen. Det är väldigt små marginaler.

Andersson är nöjd med sin egen prestation under säsongen.

– Jag tog fem skalper i näst högsta serien. Jag var underdog i alla matcher då jag mötte spelare som var högre rankade än mig rakt igenom. Jag har utvecklats – har fått ett annat lugn i mitt spel och känner mig tryggare i hagen. Jag litar mer på min kapacitet, säger hon, glad över utmärkelsen.

– Det känns väldigt fint. Det kom som en chock för mig men jag är stolt över den prestation vi i laget stått för tillsammans, avslutar Rebecca Andersson.

Våxtorps BoIS starke man Jan-Erik Eriksson är även han glad för utmärkelsen.

– Det känns förnämligt att få detta priset. Det är få förunnat. Fantastiskt – en stor ära. Vi har mycket bra idrott i södra Halland, säger han.

– Men tjejerna är väl värda det för den prestation de stått för. Så som de har kämpat och legat i, fortsätter Eriksson.

Att Våxtorp skulle avancera till Pingisligan var målsättningen säsongen 2015/2016.

– Vi hade en plan och målet var uppflyttning. Jättekul att det lyckades. Tjejerna behövde det för sin utvecklings skull.

Eriksson har koll på varför det gick mer trögt under våren i år än under fjolårshösten.

– Vi hade lite småskador i truppen. Vintern är tuff med alla förkylningar. Vi hade kunnat sluta högre upp. Hade Sandra (Andersson) varit med under alla sammandrag tror jag att vi hade blivit tvåa. Men det hade nästan varit för bra.

Våxtorp tränar en vecka till. Under nästa helg väntar junior-SM för fyra av klubbens tjejer. Därefter stundar uppehåll.

– Vi har frivillig träning för dem som vill och sedan är det sommarläger för en del av våra spelare, säger Eriksson.

Nästa säsong döps Pingisligan B om till Superettan.

– Ganska väntat och jag reagerar inte mot namnbytet. Däremot tycker jag att det är synd att man tar bort chansen att spela SM-slutspel för de två högst placerade lagen, säger Eriksson.

Positivt är dock att ettan i Superettan är direktkvalificerad för spel i Pingisligan påföljande säsong och att tvåan får kvala dit.

Planeringen inför kommande säsong är igång.

– Herrarnas division 3-lag och damernas division 2-lag är klart. Vi hoppas kunna spika allt med Superettanlaget under nästa vecka, avslutar Jan-Erik Eriksson.