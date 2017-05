Nere på jorden igen efter hemmaförlust

FOTBOLL Det var klackarna i taket efter att Laholm i förra omgången spräckte sin långa bortasvit utan vinst.

Därför blev också fallet desto tyngre när man föll med 0-3 hemma mot nykomlingen Askim.

Matchfakta Laholms FK-Askims IK 0-3 (0-1)

div 3 sydvästra Götaland, herr

Domare: Daniel Gorgievski, Ystad

Upp som en sol, och ner som en pannkaka. Laholm kom rejält ner på jorden i hemmamatchen mot Askim efter storsegern borta mot Kungsbacka förra fredagen.

0-3 på resultattavlan spelade knappast matchen som helhet, men gästerna utnyttjade de chanser man skaffade sig.

– Vi blottar oss bakåt, och Askim kontrar helhjärtat, säger en dämpad Peter Åberg efter matchen.

På förhand var Laholm tveklöst favoriter till de tre poängen. En felpass på egen planhalva gav dock gästerna chansen att ta ledningen. En chans man tog mot ett till synes väl passivt hemmaförsvar.

– Vi gör inte någon jättehalvlek, även om det inte heller är katastrof. Men vi är inte vana vid att motståndarna backar ner så långt, säger Åberg.

Efter ledningsmålet lyckades Laholm skapa mer tryck mot motståndarna, och gång på gång kom de hårda inläggen och hörnorna från högerkanten. Men om inte motståndarna städade bort bollarna, så lyckades inte heller Jonatan Eriksson få dem på mål.

Laholm var tidigt ute på planen och redo för andra halvlek. När domaren blåste igång blev det full fart framåt. På halvlekens fyra inledande minuter hade man fyra möjligheter att kvittera. Felix Albrektsson hade ett läge där han sköt utanför, Jonatan Eriksson och Rasmus Liedman hade båda bollen i straffområdet utan att komma till skott. Linus Wikander slog en frispark strax utanför straffområdet, men bollen gick i magen på, och slog luften ur en kille i Askimsmuren.

Medan den träffade spelaren hämtade andan kontrade Askim. En fotparad från Rasmus Lundgren hindrade då det 0-2-mål som senare skulle komma.

– Hade vi bara fått hål på dem så tror jag att matchen vänt åt andra hållet, säger Åberg.

Efter timmens spel var olyckan framme. Albrektsson tog sig in i straffområdet, men med något snäv skottvinkel valde han att försöka passa in bollen framför mål. Passningen bröts och Askim kontrade in 0-2.

– Tvåan blir matchavgörande, och det är symboliskt hur vi inte får hål på dem, säger Åberg.

Två minuter senare kom 0-3 på en omställning.

– Vi klarar inte av omställningen mellan offensivt och defensivt spel. Vi har ett mål som vi måste försvara också, men det lyckas vi inte lösa, säger Åberg.

Laholm gick ner på trebackslinje och fortsatte pressa på, men utan att utsätta gästernas målvakt för några prövningar av det svårare slaget.

– De drar ner på tempot när de får chansen. Men det är inget att gnälla på, för vi har gjort samma sak när vi varit i deras läge, säger Åberg.