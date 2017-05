Walldias första seger kom på Lagavallen

Fotboll Walldia tog säsongens första trepoängare när man gästade Knäred. 3-5 slutade matchen efter 2-2 i paus.

– Vi vinner rättvist. Vi är det bättre laget i den här matchen, säger BKW:s spelande tränare Nderim Peci.

Matchfakta Division 7 södra, herr

Knäreds IK-BK Walldia 3-5 (2-2)

Mål KIK: Simon Silvandersson, Sigge Jönsson

Mål BKW: Miridon Berisha, Arlind Halimi, Besim Fetahi, Nderim Peci

Domare: Adonis Gashi, H-bruk

Det har varit en lång väntan för Walldia. Fyra omgångar tog det innan första trean kom.

– Riktigt skönt att vinna. Man var lite orolig efter alla missar i första halvlek, säger Peci, som själv brände två utmärkta lägen efter fina bollar från Arlind Halimi.

BKW tog ledningen i den tionde minuten när Miridon Berisha lyfte in 1-0 till de blåa. Fem minuter senare var det kvitterat när vikarierande BKW-målvakt Felix Karlsson olyckligt tappade en boll som Simon Silvandersson i KIK kunde peta in till 1-1.

Bara minuter senare var det dags igen. Missförstånd i KIK-försvaret och Sigge Jönsson kunde göra 2-1. Det målet blev KIK:s biljett in i matchen. De gula låg bra och kontrade giftigt.

Det var chanser åt båda håll. I BKW hade Miridon Berisha och Arton Ajvaci ett var sitt läge.

Sigge Jönsson krigade fram en boll till Adam Jönsson. KIK:s lagkapten fick dock inte fart i avslutet. Dessutom fick KIK ett mål bortdömt för offside.

I första halvleks sista minut nickade Karl-Johan Månsson 2-2 i mål på Nderim Pecis hörna.

I andra halvlek gjorde BKW både 3-2 och 4-2 genom Arlind Halimi respektive Besim Fetahi. I båda fallen stod Miridon Berisha för framspelningarna.

KIK reducerade via ett självmål men kom aldrig närmare. Istället avgjorde Nderim Peci med 5-3 på frispark.

– Där dör det. Det blir ändå lite nerv när de gör 3-4. Men första halvtimmen i andra spelar vi riktigt bra, säger Peci och berömmer Karl-Johan Månsson och Arlind Halimi.

– Vi borde fått in någon boll till i första. I andra tror vi att det ska lösa sig. Men Walldia värderade bra, rullade och var skickliga i djupled. De var värda segern, säger KIK:s tränare Morgan Karlsson och berömmer Anton Öhrn och Tim Jensen.