Utrikes USA:s president Donald Trump har sparkat FBI-chefen James Comey, uppger amerikanska medier.

Enligt New York Times höll FBI-chefen ett tal då han via en nyhetsflash nåddes av nyheten att han sparkats från sitt uppdrag.

Anledningen till beslutet uppges vara Comeys sätt att sköta utredningen kring att tidigare utrikesministern Hillary Clintons hanterat sin e-post på ett osäkert sätt. Utredningen lades ner förra året.

Flera demokratiska politiker har reagerat med kritik efter beskedet och äver republikaner har ifrågasatt beslutet.

FBI har just nu en pågående utredning om Donald Trumps stab hade kontakter med Ryssland under valrörelsen förra året.

Cryin’ Chuck Schumer stated recently, ”I do not have confidence in him (James Comey) any longer.” Then acts so indignant. #draintheswamp

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 maj 2017