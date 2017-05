Vann på 30 minuter

Fotboll Våxtorp vann matchen mot Walldia på en halvtimme. 3-0-ledningen blev till 3-1 men närmare än så kom aldrig hemmalaget.

– Första 30 är strålande, säger VBoIS spelande tränare Michael Svensson.

Div 7 södra, herr

BK Walldia-Våxtorps BoIS 1-3 (1-3)

Mål BKW: Egzon Behramaj

Mål VBoIS: Jesper Nilsson Öhrn 2, André Larsen

Domare: Omar El-Balmouni, Falkenberg

Våxtorp sprang ut och in i Walldias försvar lite som man ville i inledningen av matchen. Jesper Nilsson Öhrn gjorde 1-0 efter tio minuters spel. Förarbetet stod Simon Ottosson och Michael Svensson för.

Öhrn gjorde även tvåan innan André Larsen knoppade in trean på hörna.

– Vi gör det jättebra. Har mycket fart under fötterna och spelar så som vi vill spela, säger Svensson.

I BKW var det inte lika muntert.

– Vi började riktigt dåligt. Våxtorp kör över oss där, säger spelande tränare Kenan Ramadani i Walldia.

Hemmalaget kom med i matchen lite bättre mot paus och kunde reducera till 1-3 på ett skott av Egzon Behramaj efter snabb frispark från Nderim Peci.

– Där är vi inte alls med och vi tappar lite sista tio i första, säger Svensson.

Styrkta av målet var Walldia bra med även efter paus.

– Helt okej och vi skapar lite chanser, säger Ramadani.

Efter 65 minuter tog Ola Karlsson en till synes onödig utvisning sedan han tacklat en Våxtorpsspelare som var utanför sidlinjen.

– Jag vet inte vad som händer där. Men det är onödigt och solklart rött och vi tappade igen.

Våxtorp kunde avgjort definitivt med flera vassa chanser. Malte Croon hade bland annat ett avslut i stolpen.

BKW kom tillbaka en aning på slutet och hade ett skott i virket genom Nderim Peci men 1-3 stod sig tiden ut.

– Vi kämpar oss tillbaka lite sista kvarten. Hade bollen gått innanför stolpen hade det kunnat bli nerv, säger Ramadani och berömmer Arlind Halimi.

– Totalt sett en väl genomförd match av oss. Vi har bra inställning och har fått en jämnhet i truppen, säger Michael Svensson och berömmer Jesper Nilsson Öhrn.