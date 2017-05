Spelade Ghostbusters efter matchen

FOTBOLL Efter ett år och en match utan bortaseger i en seriematch gjorde Laholm processen kort med Kungsbacka.

Bortaspöket skrämdes all världens väg.

– Vi fick spelat Ghostbusters i omklädningsrummet efter matchen, skrattar tränare Peter Åberg.

Matchfakta Kungsbacka IF-Laholms FK 0-5 (0-4)

div 3 sydvästra Götaland, herr

Mål LFK: Felix Albrektsson 2, Rasmus Liedman, Jonatan Eriksson, självmål

Domare: Emil Bredmar, Göteborg

3-1 mot Ljungby när Laholm säkrade seriesegern 2015, det var senaste gången man vann på bortaplan. Men mot Kungsbacka small det till med hela 5-0, efter fyra av målen i första halvlek.

I sjunde minuten satte Felix Albrektsson sitt första mål i LFK-tröjan. När han klackade in sitt andra i slutet av halvleken betydde det 0-4. Däremellan hade Linus Wikander assisterat till 0-2 där en hemmamittback stötte bollen i eget mål, och 0-3 där Rasmus Liedman dunkade upp bollen i krysset.

– Vi gör vår klart bästa match på riktigt länge och har bra variation i spelet. Offensivt styr vi och ställer som vi vill, även om de slår mycket långt på sin duktige forward Anton Millesson Nilsson, säger Peter Åberg.

Trots målen som trillade in gav KIF inte tappt före paus.

– I stället blev de grinigare för vart mål de släppte in och gick in ännu hårdare i närkamperna, säger Åberg.

Men efter att Jonatan Eriksson satt 0-5 på ett friläge redan i andra halvleks femte minut så förlades i stort sett allt spel till Kungsbackas planhalva.

– I andra var det viktigt att gå för femman, men också att låta Rasmus Lundgren hålla nollan. Det är en djävla skillnad på att släppa in två skitmål i andra halvlek och på att fullfölja matchen på det viset vi gör i dag, säger Åberg.