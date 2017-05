Laholm fjärde laget att nollas av ledaren

Maja Ljungberg flyttades upp på topp i slutet och gav mer tyngd åt anfallet, men utan att Laholm lyckades få hål på Kullabygdens målnolla som nu hållit i sig under de fyra inledande omgångarna. FOTO: Lars-Åke Englund

FOTBOLL Det blev förlust i seriefinalen hemma mot Kullabygden. Skånskorna tog sig fjärde raka seger med målnollan intakt bakåt.

– De spelar enkelt och effektivt. Det är inte konstigt att de inte släppt in mål än, säger LFK:s tränare Blerim Rrahmani.

Matchfakta Laholms FK-Kullabygdens DFF 0-1 (0-0)

div 2 sydvästra Götaland, dam

Domare: Yll Ramadani, Halmstad

Under 45 minuter var det två topplag i damtvåan som framför allt ville se till att motståndarna inte gavs tid att spela sitt spel. Alla pressade och stressade, men Laholm såg ut att lida mest av det. Ofta stack bollen iväg efter förstatouchen, och gräset på mittplan slets hårt.

Lagen hade varsitt läge. Linnea Nilsson testade direktskott på inspel från vänster, men sköt över. Kullabygden fick ett friläge när bollen studsade över huvudet på en Laholmsförsvarare, men lobbförsöket på en utrusande Ruut Pålsson gick strax utanför.

Det krävdes ett mål för att spelet skulle öppna upp sig. Det fick gästerna på en hörna tre minuter in i andra halvlek.

– Vi står hyfsat och tillåter inte dem att hitta ytorna. Men så fort de får tag i bollen så slår de den långt, säger Rrahmani.

Efter hand som Laholm bytte runt på positionerna, gick ner på backar och upp på tre anfallare, så skapade man fler lägen. Linnea Nilsson hade en nick i ribban, Matilda Larsson ett skott i burens utsida, Maja Ljungberg ett avslut ur dålig vinkel som målvakten fotparaderade till hörna. På alla hörnor sökte man Blerina Mazreku, och mittbacken var nära att nicka in kvitteringen en kvart in i andra när hon dröjde sig kvar på en andraboll.

– Ida (Axeldal) blev sjuk till matchen, så vi fick prova lite andra lösningar. Jag pratade med Maja (Ljungberg) om att eventuellt flytta upp henne på topp, säger Rrahmani.

Med Ljungberg på topp fick Laholm också in emr tyngd i offensiven i matchavslutningen.

Samtidigt sattes Ruut Pålsson på allt större prov i hemmamålet. Med 20 minuter kvar räddade hon en styrning med en fotparad, och i näst sista minuten hann hon ner och räddade ett närskott som såg ut som ett givet mål.