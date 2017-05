Lördagen kan bli årets varmaste dag hittills

Skåne Helgvädret bjuder på både sol, moln och blåst varvat med regnskurar.

Men passa på och njut på lördagen för det kan bli årets hittills varmaste dag.

Ett lågtryck från Tyskland och Danmark drar långsamt in över Skåne under fredagen.

Det blir molnigt och blåsigt i södra delen och dryga 10 grader, men i norra Skåne finns stora chanser för sol och uppemot 15-16 grader.

Under lördagen förskjuts molnen och det blir riktigt varmt och soligt och enbart svag växlande vind. Kvicksilvret kan nå ända upp emot 17-18 grader.

– Det blir en kanondag, kanske årets varmaste dag hittills, säger Eva Strandberg, jourhavande meteorolog på SMHI.

Men värmen håller inte i sig så länge. Redan under söndagen blir det svalare luft som kommer in, och det blir mer molnigt.

Temperaturen sjunker till 10-15 grader.

– Det finns risk för lokala regnskurar och det blir betydligt blåsigare än under lördagen, men dock inte lika blåsigt som under fredagen, säger Eva Strandberg.