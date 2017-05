Snabba mål runt paus gav andra raka segern

FOTBOLL Målet var att ta lika många poäng under våren som på hela fjolåret.

Efter onsdagens seger mot Vapnö är KS Dam bara fyra poäng från det målet.

– Men vi tar gärna fler poäng är så, säger tränare Anna-Lena Larsson.

Matchfakta KS Dam-Vapnö IF 4-2 (1-0)

div 4, dam

Mål KS: Moa Lindeberg 2, Ebba Hultberg, Michaela Sandberg

Domare: Karl-Erik Mattsson, Laholm

I fjolårets serie slutade KS Dam sist. Tre poäng framför sig hade man Vapnö. Men där lagen möttes på Skogaby IP under onsdagskvällen hade de ljusblå vunnit en av sina två spelade matcher, medan Vapnö förlorat sina tre.

– Jag såg dem när de mötte Våxtorp/HaSKo, och det kändes som ett lag som passade oss. Och särskilt att möta dem nu när de hade tre raka förluster, säger Larsson.

Även om hemmalaget hade trycket under hela första halvlek, delvis hjälpta av den friska medvinden, skapade man dåligt med vassa målchanser.

– Vi har bra tryck men är inte tillräckligt beslutsamma. Det är för snällt helt enkelt, och i paus pratade vi om att visa mer engagemang, säger Larsson.

Då hade KS ändå fått med sig ett sent mål in i halvtid. Ebba Hultberg kom runt på vänsterkanten, tog sig förbi sin försvarare och avancerade in i straffområdet nära kortlinjen. Vapnös målvakt rörde sig utåt för att kunna täcka passningsvägen till framstörtande Moa Lindeberg, men då sköt Hultberg i stället. Målvakten fick kasta sig bakåt och var på bollen, men den rullade ändå över mållinjen. Då stod matchuret på 43 minuter.

Knappt tio minuter in i andra halvlek hade Lindeberg blivit målskytt inte bara en utan två gånger. Båda gångerna på kontring.

– Det var hennes första match för oss. Jag sa till henne inför att ”gör nu ett par mål”. Jag kanske skulle sagt till henne att göra ännu fler, skrattar Larsson.

Efter 3-o kändes matchen stängd. Men med tre kontringar, varav två resulterade i mål, öppnade Vapnö åter fajten.

– Det blir lite nervigt när de gör mål. De får energi av det, säger Larsson.

Men med kvarten kvar slet sig lagkapten Michaela Sandberg fram till ett friläge, och fastställde säkert slutresultatet 4-2.

– Sedan känns det säkert. Det ser ut som att luften går ur Vapnö, för de skyndar sig inte längre när de ska sätta bollen i spel vid avblåsningar, säger Larsson.

Förutom Lindeberg berömmer hon Pauline Malm i backlinjen.

– Hon gör en fantastiskt fin insats, särskilt med tanke på att hon kräkte två gånger innan matchen och satt och frös med jacka på under uppvärmningen.