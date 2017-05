Fler sökande än platser till kommunens feriejobb

Laholm På måndag i nästa vecka får de ungdomar som har sökt kommunens feriejobb besked om de har fått jobb eller inte.

– I år har vi fler sökande än vad det finns platser, säger arbetsmarknadsutredare Thomas Aldén på Laholms kommun.

Thomas Aldén och en kollega på arbetsmarknadsenheten befinner sig just nu mitt uppe i matchningsarbetet mellan ungdomarna och feriearbetsplatserna.

– Så långt det går vill vi att ungdomarna får ett feriejobb som de är intresserade av, och att arbetsplatserna får ungdomar som är motiverade att vara just där. Det är ett stort jobb, men vi tycker det är viktigt att vi verkligen matchar så bra vi kan, då blir det bäst för alla, säger Thomas Aldén.

I år är det cirka 300 ungdomar som har sökt feriejobben, och 273 av dem är behöriga.

– Några är inte folkbokförda i kommunen, och alla har inte rätt ålder eller går i rätt årskurs på gymnasiet, säger Thomas Aldén.

Kultur- och utvecklingsnämnden har avsatt cirka 1,9 miljoner kronor till feriejobben, och antalet platser är i år 190 stycken.

Några av platserna är vikta för de ungdomar som ingår i Osbecksmodellen, som är en kombination av praktik och sommarjobb.

–Tyvärr kan vi inte erbjuda alla som vill feriejobb i år. Vi har fler sökande än platser, och vi har dessutom fler platser än vad vi har pengar till. Så det är verkligen ett stort arbete att matcha och prioritera rätt, säger Thomas Aldén.

Mest populärt är att arbeta inom områdena fastighetsskötsel/trädgård/flytt. Därefter kommer kök, och på tredje plats ungdoms- och fritidsledare.

Thomas Aldén har också tittat på om det finns några skillnader mellan pojkars och flickors val.

Pojkarna väljer helst fastighetsskötsel, därefter kommer kontor/administration och fritidsledare. Bland flickorna är istället kök mest populärt, följt av äldreomsorg och barnomsorg.

– Det följer den traditionella könsuppdelningen på arbetsmarknaden, konstaterar Thomas Aldén.

Måndagen den 8 maj får ungdomarna besked via sms om de har fått ett feriejobb eller inte. Sedan har de en vecka på sig att gå in i databasen Feriebas och tacka ja eller nej till ett erbjudet feriejobb.

– Det går inte att svara med ett sms, utan det måste man göra via ”mina sidor” i Feriebas. Tackar man nej till ett erbjudet feriejobb, så är man inte garanterad att få ett annat jobb, säger Thomas Aldén.

För de ungdomar som får ett negativt besked på måndag, men gärna vill ha ett sommarjobb, så ger Thomas Alldén rådet att fortsätta ringa företag och kolla om de behöver sommarjobbare.

– Ligg på företagen, det är det bästa du kan göra. Många företag har haft svårt att hitta arbetskraft i år, men företagen vill gärna hitta ungdomar som har viljan och inställningen att de ska göra ett bra jobb, Det brukar de nämna som det allra viktigaste, säger han.