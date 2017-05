Äntligen invigdes Knäreds egen Golden Gate

Knäred Talarna stod på kö vid den lilla scenen när bron över Krokån invigdes i lördags. Först ut var landshövdingen:

– Det är en förmån att få vara med när denna lilla Golden Gate invigs. Men det har varit en vindlande resa, sade Lena Sommestad.

Hon hyllade det starka lokala engagemanget.

– Ett stort tack till alla som har tjatat på oss på länsstyrelsen.

Hon fortsatte med att berömma Laholms kommun för att vara framstående inom friluftslivet.

Nästa man var kommunrådet Erling Cronqvist (C):

– Äntligen har vi fått vår bro!

Han, liksom många andra har under det emellanåt trassliga projektets gång frågat sig hur svårt det kan vara.

– Inte helt enkelt, har det visat sig.

Det började med att den gamla bron över Krokån, till strövområdet Prästaskogen, dömdes ut av länsstyrelsen. Det väckte protester i Knäred, där man gärna vill gå över vattnet.

Projektet med att bygga en ersättningsbro växte och tog tid. En utsiktsplattform lades till, och den växte sig under en period mycket större än vad avsett var. Folk fick sparken och plattformen fick sitt rätta format. Nu ligger den där den ska, och tjänstgjorde under fötterna på många korvätande invigningsgäster.

En viktig del i satsningen på Prästaskogens naturområde är tillgängligheten.

– Jag får ofta frågan vad jag önskar mig och svarar alltid: Ge mig en upplevelse. Här har alla möjlighet att få en fantastisk upplevelse. Att uppleva vattnets forsande är läkande för kropp och själ, sade Kane Bengtsson från kommunala handikapprådet..

Även projektledaren Margareta Lindgren tog till orda:

– Det finns gott om eldsjälar i Knäred.

Samhällsföreningen består av många sådana. Nye ordföranden Lasse Lindström tackade alla, men allra mest mjölnaren Roland Davidsson och före detta byggmästaren Rolf Åkesson.

– De är knärbor som känner djupt engagemang för sitt samhälle.

Det är av sådant material man bygger broar i Knäred.