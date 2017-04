”Måste kunna grisa”

Leo Gustafsson blir bryskt kapad i straffområdet under andra halvlek, vilket renderar i straff och gult kort. Det var tredje matchen av tre möjliga som Genevad/Veinge får chansen från elva meter. FOTO: Lars-Åke Englund

FOTBOLL I seriens tredje omgång kom Genevad/Veinges första seger.

– På tre veckor har vi gått från seriefavoritmentalitet till underdogmentalitet. Den senare ska vi behålla, den passar oss bättre, säger tränare Kim Gustafsson.

Matchfakta IS Halmia Academy-Genevad/Veinge IF 2-3 (1-1)

div 5, herr

Mål GIF/VIF: Charlie Boson 2 (1 str), Visar Demaj

Domare: Betim Mavraj, Varberg

Efter att Charlie Boson satt 0-1 bakom Halmiakeepern hade gästerna några chanser att utöka ledningen utan att lyckas. Men spelmässigt var man inte där Kim Gustafsson önskat.

– Vi får inte ihop det och hotar dem inte på det sätt vi planerat. Matchplanen funkar inte och vi får inget tryck framåt, säger GIF/VIF-tränare som i slutet av första halvlek, vid ställningen 1-1, ändrade om i laget.

Till andra kom sedan Visar Demaj in får att agera fast uppspelspunkt i laget. Samtidigt fick Besart Mazreku ta ett kliv bakåt i planen. Tidvis skapade man också bra tryck, och när Leo Gustafsson kapades bryskt kunde domaren inte göra annat än att peka på straffpunkten. Charlie Boson satte bollen säkert i mål.

– Vi har spelare med väldigt bra fart under fötterna, och motståndarna tror ibland att de ska hinna först på bollen och missbedömer läget. Vi har fått tre av våra straffar så, säger Gustafsson som kan räkna in fyra elvametare på de tre inledande matcherna.

I matchens slutskede kunde Visar Demaj utöka ledningen med sitt 1-3-mål.

– Sedan går vi in för att säkra segern och det är först med matchens näst sista spark som de reducerar. Onödigt, men det hann i alla fall inte bli nervöst. Sista sparken är avsparken, säger Gustafsson.

Han fortsätter:

– Vi har mycket kvar att ordna i vårt eget spel, och i dag var det verkligen inget skönspel. Men alla runt vårt lag måste kunna få njuta lite av de här grissegrarna också. Kan man inte grisa och stänga matcher så förlorar man på den här nivån, säger Gustafsson.