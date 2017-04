An­nie Lööf är op­po­si­tionens stats­mi­nis­ter­kan­di­dat. Det fram­går tyd­ligt av en un­der­sökning som Dagens Nyheter pre­sen­terade i går. Även bland de mo­de­rata sym­pa­ti­sörerna har An­nie Lööf ett re­mar­ka­belt stöd – 30 pro­cent fö­re­drar Lööf fram­för den egna par­ti­le­da­ren Anna Kin­berg Batra.

Det var allt­så en par­ti­le­da­re med gott själv­för­tro­en­de som på ons­dagen kun­de pre­sen­tera Cen­ter­par­ti­ets mo­tion om den eko­no­miska po­li­tiken som al­ter­na­tiv till rege­ringens vår­bud­get.

Till stora delar är för­sla­gen kända se­dan ti­digare. Men värd att notera är den starka fo­ku­seringen på att mot­verka kly­vningen av Sve­ri­ge. Så mo­ti­verades sat­sningen på po­lisen, som alla par­tier nu är ense om, bland an­nat med att hela landet måste få lik­vär­dig till­gång till po­liser. Som den ju­rist hon är tryckte An­nie Lööf på att resten av rätts­vä­sendet ock­så måste stärkas.

Den ojäm­lika till­gången på lä­kar­vård togs ock­så upp. För­sla­get att skriva av stu­die­lånen för dem som bo­sätter sig i skogs­länen kan kan­ske lindra svå­rig­heten för de nord­liga länen att få tag på lä­ka­re. Att vård­köerna ökat se­dan re­ger­ings­skif­tet, från att var ti­on­de till att var fj­ärde får vänta för länge, ska vändas med en till­gäng­lig­hets­mil­jard.

Många av för­sla­gen från de fyra allians­par­tierna är ge­men­samma, för­kla­rade An­nie Lööf på en fråga, Sam­ti­digt är det in­gen tve­kan om att pro­fi­leringen på att över­brygga klyf­torna är en pro­fil­frå­gan för C som an­dra par­tier kan ha svårt för att ställa upp på.

Att prio­ri­tera upp­rustning av re­gio­nala järn­vägar med re­la­tivt lite tra­fik och ju­stera skatten på tomma lo­kaler på lands­bygden för att sti­mu­lera ut­hyrning är knappast nå­got som li­be­raler el­ler mo­de­rater jublar över.

An­nie Lööf be­höver inte bara öka sin egen po­pu­la­ri­tet utan ock­så höja röst­siff­rorna för C i va­let för att bli verk­ligt ak­tu­ell som re­ger­ings­bil­da­re. Blir inte C större än M vågar hon inte kräva det, trots det per­son­liga stödet.