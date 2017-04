Onödigt spännande i Laholm

Fotboll I sista ordinarie minuten kunde lagkapten Linnea Nilsson stänga länsderbyt mot Kvibille.

– Det här var första matchen i år som vi fick ta i för att vinna. Det hördes på trycket i segersången, säger tränare Blerim Rrahmani.

Det är svårt att tala om något annat än en rivstart på Laholms hemmapremiär. Redan efter två minuter nickade Blerina Mazreku in en hörna i mål, 1-0 till LFK mot Kvibille.

Men hemmalaget kunde inte ställa upp med det spel man önskat. Tjejerna försökte sig på kortpassningsspel i backlinjen i matchinledningen, men bollen stannade upp i blåsten. Därför blev det mycket långa bollar på Glänninge Park – från båda lagen.

– Vi faller tyvärr in i det spelet i stället för att spela enkelt, säger Rrahmani.

Hemmalaget skulle gå till halvtidsvila med en 2-0-ledning efter att Julia Olsson kyligt placerat in en målvaktsretur i nät. Men det kunde lika gärna ha stått 2-1.

– Det sista som händer i första att en långboll dimper ner hos oss och en av våra backar missar. Kvibille får ett bra läge, men Ruut (Pålsson) gör en jätteräddning till hörna. Ett mål i baken där hade varit tufft, säger Rrahmani.

Reduceringsmålet skulle komma, men innan dess hade Laholm två riktigt bra chanser att stänga matchen.

Redan några minuter in på andra halvlek var Ida Axeldal snubblande nära att få rulla in bollen i tom bur, men den utrusande Kvibillemålvakten fläkte sig och lyckades få precis tillräckligt mycket kontakt med bollen för att denna skulle bromsas upp bakom den framstormande LFK-anfallaren. Tio minuter senare dundrade Simone Jouhila Johansson ett skott i ribban. Returen lyckades gästernas städa bort.

En knäskada hos gästerna skulle sätta stopp för LFK-anstormningen. Spelet bröts i tre minuter, och när det återupptogs backades matchuret fyra minuter. Något som inte uppmärksammats på läktaren, och som väckte frågor om tilläggstid när domaren av samtidigt som den digitala klockan lyste ”89”.

Efter hand som minuterna passerade sjönk hemmalaget. Kvibille vädrade morgonluft och flyttade fram spelare.

– Vi slappnar av för mycket och tänker att det ska lösa sig av sig självt. Men det är första matchen i år som vi fått ta i för att vinna. Tidigare har vi lett med fem, sex bollar när det återstått tio minuter, säger Rrahmani.

Nu kunde gästerna i stället utnyttja en miss i Laholmsförsvaret och sätta 2-1 med tio minuter kvar.

– Efter målet vaknar vi igen, säger Rrahmani som fick se Linnea Nilsson rulla in 3-1 framnickad av Julia Olsson när domarens klocka nått minut 90, men matchuret på Glänninge Park stod på 86.

Laholm har nu också fått besked från Hallands Fotbollförbund att de måste spela klart den avbrutna matchen mot Röke. Matchen bröts i halvtid på grund av snöfall då Laholm ledde med 6-0, och båda lagens tränare var överens om att matchen kunde slutat så.

– Men tyvärr måste vi spela klart den. Vi får försöka hitta en dag till det. Kanske kan vi stryka en träning och i stället åka ner dit för att spela sista 45, säger Rrahmani.

Mål LFK: Blerina Mazreku, Julia Olsson, Linnea Nilsson

Domare: Daniel Lenhagen, Lindome