Den sydhalländska kämparandan vann

Fotboll Våxtorps BoIS studsade in på vinnarspåret efter premiärförlusten när man besegrade Roj Ava FF med 5-2 på bortaplan.

– Skönt med seger efter förra helgens förlust där vi ändå spelade bra, säger VBoIS spelande hjälptränare Jesper Nilsson Örhn.

Det blåste inte fullt lika mycket under söndagen som under lördagen. Men likväl var det vinden som präglade spelet på Sannarpsfältet.

Våxtorp inledde i medvind och hade precis haft en dubbelchans efter hörna när Roj Ava slog om och kontrade in 1-0.

– Bollen dansar på mållinjen två gånger om men trots det får vi inte in den och sedan gör de mål i anfallet efter, säger Örhn.

Roj Ava inledde piggt.

– Det är ett klassiskt nysvenskt lag med mycket kvicka och tekniska spelare. Vi såg att de hade fått mycket varningar och ett rött i sin första match. Därför hade vi pratat om att gå in rejält i närkamperna och smälla på, säger BoIS-tränaren.

Våxtorp låg bättre med backlinjen än i premiären mot Unnaryd och man vann fler andrabollar. Gästerna växte in i matchen och tog över i medvinden.

Kvitteringen stod Michael Svensson för.

– Jag får ett inspel från Simon Ottosson på kanten som jag trycker dit från straffpunkten, säger Svensson.

BoIS tog också ledningen när kvicke Malte Croon gjorde bort sina bevakare och rann igenom. Avslutet från håll var välplacerat fram till 2-1.

Våxtorp utökade till 3-1 direkt efter pausvilan. Ovane målskytten Daniel Larsen klackade in bollen efter Michael Svenssons frispark.

– Det var fyra år sedan jag gjorde mål sist. Så det var på tiden, skrattade BoIS försvarsrese.

Malte Croon punkterade matchen definitivt när han gjorde 4-1 efter bra presspel.

– Målvakten får en idiotisk hemåtpass när jag och Malte är uppe i press och sedan slår målvakten bollen på Malte som får öppet mål, säger Michael Svensson.

Croon stod också för assisten till 5-1 när han snappade upp sin egen hörnretur och elegant hittade in till Daniel Larsen, som starkt tryckte in bollen med pannan.

Larsen hann inte bara med två mål. Han stukade dessutom foten (och fick linka av) i samband med att Roj Ava kontrade in slutresultatet 2-5.

– Det känns inte helt tryggt förrän vi gör 4-1. De hade vinden i ryggen och hade de fått 2-3 vet man aldrig, säger Michael Svensson.

– Vi tar ändå en välförtjänt seger. Kul att vi kan komma tillbaka så här efter premiärförlusten. Roj Ava kan nog överraska fler lag. Men möjligen ligger de i fel serie. Idag vann den sydhalländska kämparandan, säger Nilsson Örhn.

Extra beröm kvitterar Malte Croon, Simon Ottosson och Daniel Larsen ut.

Mål VBoIS: Malte Croon 2, Daniel Larsen 2, Michael Svensson

Domare: Flamur Zeqiri, Holm