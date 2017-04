Många blev för­vå­nade över att Stor­bri­tan­ni­ens pre­mi­är­mi­nis­ter The­re­sa May ut­lyste ny­val i juni. Hon har ti­digare varit noga med att val skulle hållas först 2020. Men det är med­vind för To­ries och för­mod­li­gen tänker sig May att hon ge­nom ett po­si­tivt val­re­sul­tat ska få ett starkare man­dat, inte min­st i de kom­man­de Brexit-för­hand­lingarna.

Det handlar ock­så san­no­likt om att May vill kun­na peka på att det är folkets vilja om man röstar som i för­ra va­let och i folk­om­röstningen och ger de kon­ser­va­tiva en knapp se­ger. När det går bra är det rege­ringens för­tjänst, när det går då­ligt blir det folkets fel, efter­som de röstade som de gjorde.

Jag har ti­digare pratat om att britterna måste kun­na ångra sig och stanna i EU. Vi måste tänka på med­bor­ga­rna, som ris­kerar att för­lora de för­delar man får av att vara med i den eu­ro­pe­iska uni­onen.

Men om de håller fast vid Brexit ska det själv­klart kännas av. Man kan inte be­hålla för­delarna om man inte gör sin del av jobbet. Stor­bri­tan­ni­en kommer att vilja vara kvar i många sam­ar­be­ten och kommer där­för att få om­kost­nader i alla fall, även om man gått ur EU. Fri­han­del kommer nu att vara en fråga om god vilja från båda si­dor och kommer att kosta Stor­bri­tan­ni­en. Nej-si­dans gläd­je­kal­kyler om att en in­spa­rad EU-av­gift skulle kun­na pumpa in mil­joner i stat­lig sjuk­vård är far­ligt nära att ljuga väl­ja­rna upp i an­sik­tet.

Nu handlar det om val­del­ta­gan­de. Vem går och röstar? De fem­tio pro­cent som i en un­der­sökning av nät­ba­se­rade Yougov svarade att May var den bästa stats­mi­nis­ter­kan­di­daten, el­ler de 36 som svarade vare sig May el­ler La­bours Corbyn, utan var osä­kra. Det är till­räck­ligt många osä­kra för att vända ett val. Yougovs till­för­lit­lig­het ifrå­ga­sätts, efter­som det är en nät­ba­se­rad fri­vil­lig­tjänst. Kan­ske är an­delen osä­kra min­dre i själva verket.

Näs­tan tret­ton mil­joner män­ni­skor röstade inte i folk­om­röstningen. Om de går till val­ur­norna nu kan de fram­kalla i prin­cip vil­ket val­re­sul­tat som helst. En hel del unga be­klagade sig över re­sul­tatet, trots att de själva inte röstat. De bör göra det i det­ta ex­tra val, an­nars för­lorar de möj­lig­heten att på­verka och att be­klaga sig.

Vi får kan­ske ock­så se nu vad som händer när det inte läng­re är gi­vet att so­ci­al­de­mo­kra­tin tar en stor del av ka­kan. La­bour går kräft­gång, på sam­ma sätt som so­cia­list­par­tier gör i många an­dra eu­ro­pe­iska länder. De för­lorar väl­ja­re till po­pu­list­par­tiet Ukip, lik­som de större par­tierna för­lorar väl­ja­re till SD här hem­ma.

Det har gått bra för Cen­ter­par­ti­et i opi­ni­ons­un­der­sök­ningar på senaste tiden. Istäl­let för att fira har vi tjatat i so­ci­ala me­di­er om att det är re­sul­tatet på val­dagen som räknas. In­gen­ting sabbar en fram­gångs­rik val­kam­panj som att fira i för­skott. In­gen kavlar upp ärmarna och hugger i om de firat se­gern. Trump är inte pre­si­dent för att många ame­ri­kaner sym­pa­ti­serar med honom, utan för att de som gjorde det gick till val­ur­norna fast de inte brukar, och de an­dra stannade hem­ma.

Kan­ske stärks Mays po­si­tion och san­no­lik­heten för ”hård” Brexit. Kan­ske får hon en över­raskning, som Hil­la­ry Clinton trå­kigt nog fick på den ame­ri­kanska val­natten. Fina opi­ni­ons­siff­ror är en si­ren­sång som var­je po­li­ti­ker bör hålla för öronen un­der.