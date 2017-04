Värdefulla ringar stulna

Laholm

Guldsmedsbutiken vid Stortorget i Laholm blev igår av med två guldringar till ett värde av 17 000 kronor vid en stöld, sent på eftermiddagen.

Händelsen betecknades först som ett rån, men brottsrubriceringen ändrades sedan till stöld.

– Det är väldigt vanligt att det blir så. Det har inte förekommit några hot eller varit några vapen inblandade, och då betecknas det som en stöld, säger Jan Jönsson vid Laholmspolisen.

Gärningsmannen kom in i butiken sent på eftermiddagen, och bad att få titta på några guldringar. I ett obevakat ögonblick tog mannen ringarna, och sprang ut ur butiken. Han lyckades komma undan, men fångades på bild av en övervakningskamera. Mannen beskrivs som smal, och han bar vid tillfället en blå jacka och mörka byxor med vita revärer på. Polisen tekniker har varit på plats, och har hittat vissa spår som de kan jobba vidare utifrån.