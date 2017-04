Tre poäng trots sjukstuga

En jublande glad Victor Johansson kramas om efter att ha slagit in 2-1 till Laholms FK Akademi. En missad straff och ett dito friläge i slutsekunderna gjorde dock att hans målskörd kunde ha varit den dubbla under torsdagskvällen. FOTO: Lars-Åke Englund

FOTBOLL Det blev inga 11-1 som i premiären mot Knäred. Men LFK Akademi tog åtminstone tre nya poäng när Sperlingsholm besegrades med 2-1.

Matchfakta Laholms FK Akademi-Sperlingsholms IF 2-1 (1-0)

div 7 södra, herr

Mål LFK Aka: Victor Johansson 2

Domare: Jan-Olof Jönsson, Halmstad

Laholms akademilag fick slita för segern hemma mot Sperlingsholms IF. Med sjukdomar som gått i truppen fanns det inte alls samma tempo i laget som förra veckan.

– Viggo (Persson) och Max (Sjöstrand) ligger hemma med feber. Victor (Johansson), ”Ludde” (Ludvig Gustafsson) och Erik (Gunnarsson) har alla varit sjuka i veckan, konstaterar Peter Åberg.

Den sistnämnda trion spelade ändå, även om det var med reducerad maxkapacitet.

– Victor går på 50 procent i dag, konstaterar Åberg.

Det var också nämnda anfallares effektivitet på stora målchanser när han gjorde hemmalagets båda mål.

Ettan kom en halvtimme in på första halvlek, där förarbetet var av så vass klass att Johansson enkelt kunde ta ner bollen och peta in den i tom bur. Assisten var kanske säsongens vackraste på Glänninge Park då Per Throneé kastade sig på Jonatan Jacobssons inlägg och slänglobbnickade bollen över målvakten och fram till Johansson.

Laholm var det bättre laget, men hade ändå svårt att nå fram till de hundraprocentiga målchanserna. Och efter en pigg inledning på andra halvlek från gästerna var det inte alls ologiskt att 1-1 kom med 20 minuter kvar.

– Sperlingsholm kommer nog att överraska många lag i år, tror Åberg.

Laholm kunde snabbt återta ledningen. Bara två minuter efter kvitteringen slog Jonatan Jacobsson en kort frispark till Oskar Hemhagen medan Sperlingsholm ställde upp sin frisparksmur. Hemhagen avancerade ner mot kortlinjen och slog sedan bollen snett inåt bakåt till Victor Johansson som rakade in tvåan.

De två målen från Victor Johansson kunde mycket väl ha varit fyra. Med tio minuter kvar av ordinarie tid blev han fälld i straffområdet och tog själv hand om elvametaren. Den var dock inte tillräckligt bra slagen, utan målvakten gick åt rätt håll, fick bollen i bröstet och lät sedan inte returen rulla iväg.

– Vi borde ha dödat matchen tidigare. Straffen hade varit ett utmärkt tillfälle, säger Åberg.

Sperlingsholm stred tappert för att få in kvitteringsbollen och skapade några halvchanser. När de flyttade upp i plan kunde Victor Johansson få friläge på stopptid, men med en bortaback jagande i ryggen gick anfallaren på kraft i avslutet och sköt över. Innan bollen stannat hade domaren blåst av matchen.

– Det kommer att se annorlunda ut med tempot nästa vecka. De äldre som kommer in har rutinen men inte farten. Men de gör ändå ett bra jobb, berömmer Åberg.