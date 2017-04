Krävde besked om skolan

Stor stöld på Vallbergaskolan

Vallberga Mellan 40 och 50 datorer och surfplattor stals under påskhelgen efter ett omfattande inbrott på Vallbergaskolan.

Tjuvarna har i princip varit inne i varenda utrymme i skolan och det fick till följd att undervisningen under tisdagen ställdes in när polisen tvingades spärra av hela skolan för teknisk undersökning.