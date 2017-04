Från skräddare till ett liv på scen

SCENLIV. Kläddesignern Robert Larsson fick chansen och tog den. Nu turnerar han som dragshowartist med After Darks 40-årsjubilerande föreställning ”This is it”.

Landsbygden har alltid varit en betydelsefull plats för Robert Larsson, 29.

– Jag är en person som längtar till landet. Möjligheten att ha häst, höns och även rådjur bakom knuten hade varit väldigt mysigt och fridfullt, säger han.

– Men när jag bor som jag gör, i lägenhet med balkonglåda, får jag simulera den känslan genom att pilla lite med blommorna, berättar han och skrattar.

Genom musikaliska föräldrar blev det mycket underhållning för honom. Dels var han med i den lokala teaterföreningen som barn i flera uppsättningar, som till exempel i Dracula.

Familjen lämnade Veinge och flyttade till en gård i skånska Örkelljunga.

Men det var när Robert själv flyttade till Helsingborg som musiken tog vid mer på allvar – framför allt bakom scen.

Han utbildade sig där till skräddare och kläddesigner på Rönnowska gymnasiet.

När hans lärare fick en förfrågan av dragshowgruppen Champagne safari, som sökte en kläddesigner, var det just Robert Larsson som kom på tal.

– Läraren sa att om det är någon som det skulle passa som handen i handsken, så skulle det var jag, säger Robert stolt och fortsätter:

– Det stämde utmärkt. Jag trivdes med det direkt.

Ett jobb han lyckades med. Året efter saknades det en artist i uppsättningen och frågan gick till Robert, som tackade ja.

Ett erbjudande han tog på största allvar och han repeterade framför tv:n inför sin miniaudition.

– Jag tittade en del på dvd från gamla uppsättningar för att lära mig koreografin. Det blev så pass mycket så att dvd-skivan blev utsliten, säger Robert och skrattar.

En annan utmaning var att se kvinnlig ut i dragshowkostymerna. Den utmaningen tog han på allvar. Så allvarligt att han tillsammans med ensemblen gick ut på mingelkväll i Helsingborg i kvinnokläder och högklackat.

– Jag var med för att få en större inblick i vad som krävdes för att få en manlig kropp att upplevas som mer kvinnlig i kostym. Att få till höftrörelserna med mera var inte det lättaste, men det var en väldigt nyttig erfarenhet.

Ju mer varm i kläderna han blev, desto fler ledande roller fick han. Vid ett tillfälle satt After Darks Christer Lindarw i publiken. Han blev imponerad av Roberts scenuppträdande, vilket medförde att frågan om att vara med i After Darks jubileumsföreställning kom upp.

– After Dark är det största som dragshow-Sverige har, så det var en stor ära att bara få frågan. För mig var det inget att tveka på.

Sedan 2016 har Robert Larsson varit en del av After Dark och fått gestalta Lasse Flinckmans paradnummer Cabaret Paris under föreställningarna.

– Man kan aldrig ersätta någon som han, utan får plocka godbitarna och göra det på sitt sätt, menar Robert och fortsätter:

– Man lär sig hela tiden av andra, både från dem som är framför och bakom scen.

– Men är det någon man kan ”apa efter” så är det Christer. Det finns mycket att lära sig av honom. Det är en ikon i dessa sammanhang, så man måste ta chansen när man har en sådan läromästare nära till hands som Christer Lindarw, säger Robert.

Med glitter och glamour på scen och en färgsprakande uppsättning är Robert en i ensemblen som underhåller publiken.

– Det är som Christer säger: ”Man skulle kunna sälja VIP-biljetter bakom scen också. Det är inte bara på scen allt händer, utan även bakom.

Engagemanget på scen är också djupare än så. Med hjälp av dragshow har flera lättare att komma ut och visa vem man egentligen är.

– Det är väldigt inspirerande och jag är stolt över att få vara en del av detta med att kunna öppna dörrar för andra och visa på rätten att vara sig själv, berättare Robert med en berörd röst.

Sverigeturnén med 40-års jubilerande After Dark avslutas i mitten av maj i Sundsvall. Till hösten är det nypremiär på Oscarsteatern i Stockholm. Då står Robert Larsson åter på scen. Men efter det sista glädjefyllda numret med After Dark vet han inte vad som väntar.

– Det är ett hårt arbete som krävs för att vara dragshowartist. Min vision för framtiden är att hitta samband med scenen. Det behöver inte vara på scen, utan med min skräddarutbildning har jag ytterligare en fot att stå på. För mig är det lika fantastiskt att jobba bakom scen som på scen, så vi får se vad som händer efter detta. Det får tiden utvisa.

Namn: Robert Larsson

Ålder: 29

Bor: I Helsingborg. Född och uppvuxen i Veinge.

Familj: Mamma Eva-Mari, pappa Sven- Olof, två systrar Louise, 36, och Veronica, 26,

Gör: Dragshowartist

Intressen: Dragshow, umgås med vänner och bekanta, film och musik.

Sådan är jag som person: Lojal och extremt envis.

Aktuell: Är med i After Darks 40-års jubilerande föreställning ”This is it”.