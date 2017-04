Stor stöld på Vallbergaskolan

Vallberga Mellan 40 och 50 datorer och surfplattor stals under påskhelgen efter ett omfattande inbrott på Vallbergaskolan.

Tjuvarna har i princip varit inne i varenda utrymme i skolan och det fick till följd att undervisningen under tisdagen ställdes in när polisen tvingades spärra av hela skolan för teknisk undersökning.

Dagen efter påsklovet blev minst sagt kaotisk för personal och elever på Vallbergaskolan. Under påskhelgen hade tjuvar brutit sig in och ställt till med stor skadegörelse och oreda.

– Inbrottet upptäcktes i morse vid 06-tiden när fritids- och städpersonal kom till jobbet, suckar skolans rektor Mia Melin som fick en minst sagt hektisk dag.

Polis larmades till skolan och efter att ha gått igenom inbrottets omfattning fattades beslut om att ställa in tisdagens undervisning.

– De har haft gott om tid och letat grundligt. De har varit inne i de flesta klassrum och personalutrymmen. I morse fick jag mejla ut till alla föräldrar och be dem komma och hämta sina barn, säger Mia Melin.

Under tisdagsförmiddagen var i princip bara idrottshallen tillgänglig – allt annat var avspärrat.

Stämningen på skolan var under tisdagen minst sagt dämpad. Istället för matte- och svensklektioner fick Mia Melin samla elever och personal i idrottshallen för att försöka informera om vad som hänt.

– Det var många av eleverna som blev ledsna och andra tyckte att det var obehagligt, säger Mia Melin.

Polisens tekniker på plats kunde konstatera att tjuvarna tagit sig in genom en ytterdörr till skolan.

Väl inne har ett 15-tal innerdörrar brutits upp med stora skador på karmar och lås. Flertalet låsta skåp har också brutits upp.

– Tjuvarna har varit inne i stort sett alla utrymmen på skolan. Vi har säkrat vissa spår, framförallt vid dörrarna, säger teknikern Tommy Lindqvist.

Kostnaderna för att reparera den skadegörelse som inbrottet förde med sig lär landa på sexsiffriga belopp.

När under påskhelgen inbrottet begåtts har ännu inte fastställts och av allt att döma har inte heller skolans larm utlösts.

– Säkerheten kring skolor är generellt sett dåligt, det går att göra mycket bättre, säger Tommy Lindqvist som inte vill kommentera säkerheten i det aktuella fallet på Vallbergaskolan.

Rektor Mia Melin berättar att mellan 40 och 50 datorer och läsplattor stulits och även några handkassor med kontanter.

– Vi är mitt uppe i nationella prov just nu i årskurs 3 och 6. Vi har några elever med särskilt stöd som behöver de här datorerna och plattorna för att kunna göra proven, säger Mia Melin.

Biträdande utbildningschef Carin Källström informerades om inbrottet på tisdagsmorgonen och är bedrövad.

– Det finns datorer inom kommunen och vi får försöka lösa det här. Eleverna ska inte bli drabbade. Jag tycker att det här är ytterst tråkigt. Det finns bara förlorare i det här, säger Carin Källström.