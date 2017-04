Beslut väntas om nyval i Storbritannien

Utrikes I dag förväntas det brittiska parlamentet godkänna premiärminister Theresa Mays planer på ett nyval i juni.

Den brittiska premiärministerns besked under tisdagen om att hon utlyste nyval fick det brittiska pundet att rasa men återhämtade sig sedan. Beskedet fick även flera börser att sjunka.

En första opinionsmätning gjord av The Guardian/ICM visar dock att stödet för May och de konservativa är fortsatt stort och att utgången av nyvalet i juni borde vara ganska given.

Skottlands First Minister Nicola Sturgeon är kritisk till Mays beslut och menar att premiärministern bara vill tvinga igenom en hård Brexit.

Till The Independent säger hon att Theresa May med sitt beslut sätter partiet före landets intressen.