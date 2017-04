Utrikes Storbritanniens premiärminister Theresa May utlyser nyval den 8 juni.

Enligt BBC är skälet till nyvalet kritik mot hennes Brexitplaner.

En omröstning om nyvalsplanerna kommer att hållas på onsdag eftersom parlamentet måste ge sitt godkännande.

BBC uppger att Labour kommer att rösta med regeringen.

PM: This Easter let us work together to build a brighter future for our country. I wish you and your family a happy Easter. pic.twitter.com/Daq3Wfks2v

— UK Prime Minister (@Number10gov) 16 april 2017