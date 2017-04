Halmstad långt från skräll efter nytt rött

Marcus Johansson neutraliserade under långa perioder MFF-kaptenen Markus Rosenberg under matchen mellan Halmstad och Malmö. Men efter att Aboubakar Keita (i bakgrunden) fått syna det röda kortet så kunde gästerna vinna komfortabelt med 3-0. FOTO: Björn Lindgren/TT

FOTBOLL Underläge med 0-2 och en man utvisad efter en halvtimmes spel. Nej, det handlar inte om förra omgångens match mot J-Södra där Halmstad hämtade upp till 2-2. Halmstad försatte sig nämligen i samma situation mot regerande mästarna Malmö på påskdagen.

– Jag trodde att det räckte med den predikan vi hade i Jönköping, säger Janne Jönsson med en djup suck.

Matchfakta Halmstads BK-Malmö FF 0-3 (0-2)

allsvenskan

35’ 0-1 Anders Christiansen, 38’ 0-2 Pawel Cibicki, 63’ 0-3 Pawel Cibicki

33’ utv Aboubakar Keita (Halmstad)

Precis som blixten inte sägs slå ner två gånger på samma ställe så lyckades inte Halmstad upprepa sin upphämtning från Stadsparksvallen.

Malmö kontrollerade spelet mot Halmstad, men länge kunde Halmstads kompakta defensiv avstyra farligheterna. Marcus Johansson agerade igel på Markus Rosenberg och släppte inte MFF-kaptenen till några vassa lägen.

– Jag är nöjd med första halvtimmen. Vi kommer till intressanta lägen, och blir inte bombarderade, säger Jönsson.

Sedan gick allt fel under fem ödesdigra minuter.

Aboubakar Keita, klanderfri så långt på innermittfältet, sköt ett skott som täcktes bort. Sekunder senare gick han in med en huvudlös satsning på offensiva planhalva mot Oscar Lewicki – inte olik den som Kosuke Kinoshita fick syna rött för mot Jönköping. Och precis som japanen visades ivorianen ut utan längre betänketid för domare Glenn Nyberg.

Då hade klockan nått den 33:e matchminuten.

– Jag är väldigt besviken på det röda kortet. Inte att det blir rött, utan att jag har en spelare som tar ett. Vi vann fair play förra säsongen och jag brukar predika att inte ge bort onödiga frisparkar och gula, och att inte hamna i situationer där domaren kan värdera det som rött, säger Jönsson.

Minuten därpå kom Markus Rosenberg fri, men stoppades av Isak Pettersson som fick bollen under sig och låste den där. Men det var bara starten på MFF-offensiven. I anfallet därpå kortpassade sig Malmö fram till läget, och Anders Christensen kunde utan problem ge gästerna ledningen. I minut 38 cykelsparkade sedan Pawel Cibicki in 0-2 på inlägg från Rosenberg.

– Det är svårt att sia om hur det blivit om vi fortsatt spela elva mot elva. Efter utvisningen får vi tre jättelägen och gör två mål på dem, säger gästernas tränare Magnus Pehrsson.

Janne Jönsson:

– Det är en bra match, en bra plan och bra väder. Men allting går upp i rök i den situationen. Utvisningen avgör matchen.

Gästernas dominans blev allt större efter halvtidsvilan. Halmstad stack upp med någon enstaka halvchans, men hemmaförhoppningarna om en ny skrällpoäng grusades när Pawel Cibicki vackert placerade in 0-3 från strax utanför straffområdet efter knappa timmens spel.

– Vi pratar i paus om att ha tålamod. Gör vi ett mål så kan det bli äckligt för Malmö, men nu blev det aldrig obehagligt för dem. Det kändes som att de spelade på sparlåga och hade fullständig kontroll, säger Jönsson.

De 8 297 åskådarna, många av dem tillresta himmelsblå, fick därefter se Malmö försöka spela sig igenom gång efter annan medan Halmstad stred för att hålla det på tre insläppta. Det lyckades, även om Isak Pettersson fick ett par smällar av inbytte MFF-ynglingen Mattias Svanberg som fullföljde in i dueller i jakt efter fyran.