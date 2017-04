Satte sen spik i kistan mot tippade topplaget

FOTBOLL Laholms FK vann det förväntade toppmötet mot IK Wormo i premiären av division 3. Men det var först i den fjärde tilläggsminuten som matchen avgjordes.

– Det är en fantastisk laginsats och arbetsinsats, berömmer tränare Peter Åberg.

Matchfakta Laholms FK-IK Wormo 3-1 (1-0)

Mål LFK: Jonatan Eriksson, Linus Wikander, Hannes Persson

Domare: Marcus Lundgren Klitte, Ängelholm

Under fjolåret tappade Laholm åtskilliga poäng under andra halvlek. Slutet på försäsongen gick i samma hjulspår, så när Wormo reducerade till 2-1 med halvtimmen kvar att spela var det nog en och annan som fick nervösa rysningar i långfredagssolen på Glänninge Park.

De släppte inte förrän i matchminut 94. Gästerna från Landskrona fick en frispark till höger utanför straffområdet när tilläggstiden redan hunnit ticka ett par minuter. Men inspelet boxades av Rasmus Lundgren till inbytte Felix Albrektsson. Nyförvärvet från Snöstorp Nyhem kunde med en öppnande passning hitta Hannes Persson, också han inbytt, och efter att ha sprungit fri från halva plan avslutade Persson med att chippa in 3-1 bakom gästernas målvakt. Minuter tidigare hade han också kommit fri, men då räddade målvakten med en benparad.

– Att vi lyckades hålla ut och vinna kan nog ha varit det viktigaste med hela matchen, säger anfallskollegan Jonatan Eriksson.

– Hade det varit i fjol så hade vi kanske släppt in både 2-2 och 2-3 i en sådan här match, men nu går vi i stället härifrån med stärkt självförtroende, fortsätter han.

Just Eriksson blev LFK:s premiärmålskytt i årets division 3-serie när han nickade in 1-0 efter dryga halvtimmen.

– Inte det svåraste mål jag har gjort. Johnsson (Fredrik) gjorde jobbet och nickade bak bollen till mig. Jag hade bara att peta in den, säger Eriksson.

LFK-åldermannens (29 i år) uppoffrande spel berömdes också av tränare Åberg.

– Det är ett perfekt forwardssammarbete. Fredrik har väl inte varit känd för sitt spel med huvudet, men där använder han kroppen perfekt, säger Åberg.

Också förarbetet med inlägg från Linus Wikander, åter i Laholm efter ett års utflykt i Högaborg, höll klass. Men Wikander skulle ändå överglänsa sig själv när han satte 2-0 på frispark i inledningen av andra halvlek.

– Jag ser att han står långt från första stolpen och känner att jag ska sätta den om jag bara får den över muren, säger Wikander.

– Roligt att få göra mål i första matchen när man är tillbaka i LFK. Här spelar jag med spelare som jag är trygg med och som jag vet var jag har. Visserligen har jag haft problem med en baksida, men det hämmar mig inte från att slå en bra frispark, skrattar Wikander.

Wormo krigade bra, men hade svårt att komma till farliga lägen. Först i den 61:a minuten hade man sitt första avslut på mål, men då betydde det också 2-1.

Även om det osade katt framför Rasmus Lundgren vid ett par tillfällen under sista halvtimmen fick Laholm inleda säsongen med en trepoängare.

– Det är en bra värdemätare. Wormo skulle ju vara ett topplag och de var duktiga, säger Jonatan Eriksson.

– De är tunga och skickliga och kommer att vara med där uppe, säger Åberg.