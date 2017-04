Lätt att hitta sommarjobb i år

Laholm För den som är ung och vill ha ett sommarjobb är det enklare än vad det har varit på många år.

– Det finns väldigt många lediga jobb och många arbetsgivare skriker efter arbetskraft, säger arbetsförmedlare Per Olsson.

En sökning bland de lediga jobb som finns hos arbetsförmedlingen visar att det just nu finns hela 330 stycken, i Laholms kommun.

Då handlar det om både tillsvidaretjänster och mer tillfälliga jobb. En stor del av de lediga jobben är sommarjobb.

– Det finns väldigt många lediga jobb just nu. Hotell- och restaurangbranschen ökar kraftigt under sommaren här längs kusten, inom vård och omsorg behövs det ersättare för den personal som ska ha semester och även industrin letar sommarpersonal, säger Mikael Sturesson som är chef för arbetsförmedlingen i Laholm och fortsätter:

– Vi har en väldigt god arbetsmarknad i Sverige just nu, en av de bästa i Europa, säger han.

Arbetsförmedlarna Per Olsson och Nermina Ramadani som har mycket kontakt med arbetsgivarna möter allt fler företag som har svårt att hitta personal.

– De ringer och frågar ”Var är ungdomarna?”. Ungdomsarbetslösheten har också sjunkit kraftigt i Laholm, och fortsätter neråt, säger Nermina Ramadani.

– Samma drag på arbetsmarknaden har det inte varit sedan högkonjunkturen 1989-90. Då stod företagen ute i vår kundmottagning för att ragga folk, säger Per Olsson.

Nermina Ramadani berättar om en kille som verkligen hade flyt i sitt jobbsökande.

– Han kom på tre anställningsintervjuer samma dag. Han är dessutom nyanländ, men det visar också att vill man jobba och har en bra inställning så finns det stora möjligheter, säger hon.

Arbetsförmedlingens prognoser har länge pekat på att det skulle komma en brist på arbetskraft.

– I vissa branscher har vi sett det länge, som inom vården och skolan exempelvis. Men nu är det fler branscher som har samma problem, säger Per Olsson.

Anledningen är förstås att konjunkturen pekar uppåt, men också att det har varit stora pensionsavgångar bland 40-talisterna. Det tar också tid innan de som utbildas kommer ut på arbetsmarknaden.

– Dessutom har vi fått fler barn i skola och förskola. Det har öppnats väldigt många nya förskolor och avdelningar, bara i vår kommun, det skapar också en efterfrågan på arbetskraft, säger Nermina Ramadani.

Riktigt alla ungdomar har dock inte lätt att hitta jobb. Den som saknar fullständiga gymnasiebetyg eller körkort har det lite svårare. Därför är också kommunens feriejobb viktiga, genom att de ger många ungdomar chansen till en första kontakt med arbetsmarknaden, tycker Mikael Sturesson.

– Att få in en fot och få en referens är väldigt viktigt. All arbetslivserfarenhet är viktig när man ung, och man har nytta av den i framtiden, säger han.