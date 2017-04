Folkhav på Sergels torg i Stockholm

Uppskattningsvis mellan 20 000 och 25 000 människor deltog i manifestationen för offren på Sergels torg i Stockholm på söndagen.

– Stockholm står enat. Det syns här i dag, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholm på scenen, som samtidigt hyllade räddningstjänst och polis.

– Ni är alla våra hjältar, säger hon.

Exakt klockan 14.53 hölls en tyst minut. Det var den tidpunkten som fredagens terrorattentat i Stockholm krävde fyra människors liv.

Tio personer vårdas fortfarande på sjukhus.

Flera artister uppträde under manifestationen bland annat Nano.

– Jag tror att den låten (Hold On) kan bringa lite hopp i det här, säger han till SVT Nyheter.

Även artisten Sarah Dawn Finer uppträdde med låten Movin On, Rikard Wolff med Lovsång till kärleken och Miriam Bryant med Ett sista glas.