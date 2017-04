SJ förlänger tågen

Med anledning av attentatet i går, fredag, förlänger SJ tågen för att fler ska kunna resa under lördagen.

Det förväntas följdeffekter på tågtrafiken och fortsatta störningar även under lördagen, uppger SJ i ett pressmeddelande.

SJ har förstärkt personalen efter fredagens attentat.

Efter gårdagens misstänkta terrordåd stoppades all tågtrafik till och från Stockholm C från 16-tiden och fram till midnatt.

Tretton tåg ställs in – såväl snabb- som regionaltåg. Resenärer bokar om på sj.se

Alla bokade resenärer som drabbas av inställda eller försenade tåg försöker SJ kontakta via sms för att informera om vad som gäller för enskilda resor.

SJ uppmanar att så många som möjligt själva bokar om sina resor via störningsombokningen på sj.se eller ringer till kundtjänst.

Men eftersom många förväntas ringa så uppmanar SJ alla som kan att själva boka om sina resor.