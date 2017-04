Ett fö­re­tag ut­sätts för brott vil­ket bland an­nat leder till att en skat­te­skuld på 55 000 kro­nor be­ta­las in två dagar för sent. Det­ta leder i sin tur till 30 för­lo­rade jobb för en re­dan ut­satt grupp män­ni­skor på en ort i stort be­hov av vart­en­da ar­bets­till­fäl­le.

Verkar det rim­ligt?

Det är i alla fall vad som har hänt när Ar­bets­för­med­lingen agerar ut­ifrån sitt re­gel­verk gent­emot ett ko­ope­ra­tiv på Got­land.

Pro­blemen upp­stod när en ny­an­ställd av­slöjades med att ha för­skingrat 250 000 kro­nor, nå­got som ledde till ute­blivna in­be­tal­ningar, bland an­nat av skatt.

Des­sa be­tal­ningar re­glerades ome­del­bart och även de för­skingrade pengarna kun­de be­ta­las till­ba­ka till ko­ope­ra­tivet. Men på grund av att skat­te­skulden på 55 000 kro­nor be­ta­lades in två dagar för sent såg sig Ar­bets­för­med­lingen tvun­gen att dra in lö­ne­bi­draget till de an­ställda.

30 ar­bets­till­fäl­len är där­med i fara och 30 per­soner som har svårt att få jobb på den re­gul­jära ar­bets­mark­naden blir av med en sys­sel­sättning som ofta in­ne­burit en livs­av­gö­ran­de vän­dning för dem.

Verk­sam­heten har byggts upp på helt lag­liga grunder och leder till sam­hälls­nyt­ta på så många plan. När nu grunden för verk­sam­heten slås sön­der är risken stor att man inte håller ut tills den ka­ran­tän som ut­gör straffet löper ut.

Fram­för allt har man haft svårt att ens få be­sked från Ar­bets­för­med­lingen om möj­lig­heten att få till­ba­ka an­ställ­nings­stödet.

I ett sis­ta för­sök att rädda si­tua­tionen har ko­ope­ra­tivet nu skrivit till ar­bets­mark­nads­mi­nis­tern och frågat om det verk­li­gen är rim­ligt att re­glerna ska tolkas på det sätt som Ar­bets­för­med­lingen har gjort i det­ta ären­de.

För­stå­el­sen för fö­re­ta­ga­res vill­kor och be­hov verkar ha en del öv­rigt att önska i hela stats­ap­pa­raten. Lagar och re­gler ska följas, här­om råder in­gen tve­kan. Men när det handlar om ett pro­blem som dels är löst, dels har upp­stått på grund av att man har ut­satts för brott, då måste det finnas starka skäl att ändå straffa fö­re­taget ifrå­ga så hårt.

Att starta och driva fö­re­tag har all­tid varit ett al­ter­na­tiv på orter där det på in­tet sätt är själv­klart att man ”får ett jobb” ef­ter sko­lan. Tack vare det har Sve­ri­ge byggt upp en väl­färd som till stora delar vilar på små­fö­re­tagen runt om i landet.

I rap­porten ”Oro­väc­kan­de tec­ken”, om fö­re­ta­gan­dets vill­kor runt­om i Sve­ri­ge, av tekn dr Nima Sanandaji kan man se en trend som i värsta fall kan göra att den­na grund krac­ke­lerar.

Be­ro­en­det av få och stora ex­port­fö­re­tag är sår­bart. Till­sam­mans med en ökande me­del­ål­der på fö­re­ta­ga­rna (då­lig åter­växt) och ett bris­tan­de in­tres­se för att driva fö­re­tag ser man far­hå­gor som be­höver be­mö­tas nu, me­dan tid finns.

Det be­hövs mer upp­munt­ran och stöd och en över­syn av vil­ka kon­troll­sy­stem och kost­nader som läg­gs på fö­re­tagen. De som inte sköter sig ska få känn­bara kon­se­kvenser, men att fö­re­bygga fusk ge­nom att göra det så svårt och dyrt som möj­ligt att driva fö­re­tag håller inte.